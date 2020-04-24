N95發明人來自台灣！超狂學霸史「等同念6個博士」　蔡秉燚一po文哈佛、耶魯搶問

▲蔡秉燚發明N95口罩。（圖／翻攝自utrf.tennessee.edu）



記者董美琪／綜合報導

過濾能力最強的醫療級N95口罩，發明人其實是來自台灣的美國科學家、畢業於台北工專（現臺北科技大學）的蔡秉燚，在COVID-19疫情延燒全球之下，他持續研究口罩再消毒也不減效果的方法，他退而不休，「這些工作我不拿酬勞。如果可以選擇，我會選擇去救1億人的生命，不會選擇去拿1億美元。」



台北科技大學發新聞稿指出，守護第一線醫護人員的N95，為口罩效能的美規標準，能攔截95%懸浮微粒，關鍵在於口罩內層採用蔡秉燚研發的二項技術：熔噴不織布製程，以及借助靜電捕捉病毒的駐極處理技術，使過濾效果提高10至20倍。業內眾所皆知，Peter Tsai（蔡秉燚）是熔噴不織布與加靜電技術的國際權威。



這位來自68歲的科學家，出身台中清水農家，得幫忙種田，無暇念書；躬逢台灣紡織業全盛期，想學一技之長，選讀臺北工專纖維工程科化纖組。

1975年業於台北工專（現臺北科技大學）後，先到紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身），為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，再到染整廠工作，目前專利技轉已達80項，包括口罩、手術衣在內，造福超過10億人的衛生健康。蔡秉燚說，「當時台灣的機械、技術都來自歐美日，只做製造，不知原理，不能滿足我的求知慾。」



蔡秉燚回憶，當年台北工專老師刑文藻帶同學們參觀深坑染整廠，陳美蘭老師經常邀請同學到她家吃飯討論課題。1995年，時任紡織工程系（分子系前身）系主任的林和睦老師，透過陳美蘭老師邀請他回母校擔任短期的客座教授。當時他在美國已有家庭，經過一番天人交戰，最後仍在台海危機時刻回校教書一年，實現對母校恩師的諾言。



他決心在臺北工專學到的底子上繼續深造，遠赴美國堪薩斯州立大學攻讀碩、博士，「業界工作三、四年，只夠買一張單程機票，剩下700美元放在口袋裡。」飛機降落洛杉磯，鳥瞰車如流水馬如龍、閃閃發光的交通網絡，心想「這不愧是世人所稱的黃金國度。」



於是，蔡秉燚夙夜苦讀，越念越起勁。為了攻讀更深入的工程課程，廣泛涉獵數學、物理、化學等基礎科學，甚至多拿一個資工學位，到最後博士班狂修到500個學分，相當於念6個博士。也因此，他能跨界整合流體力學、電學、材料學等不同知識，還能運用電腦程式快速算出研究假設的實驗結果。

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▲蔡秉燚與田納西大學同事合照。（圖／翻攝自臺北科技大學）



研究所畢業後，蔡秉燚進入美國田納西大學擔任研究學者，領導熔噴製程實驗團隊，不斷嘔心克服萬難，終於1992年成功開發N95口罩內含的二大技術。田納西大學為了表彰他在科技創新和技術轉移的卓越貢獻，2006年授予該校最高榮譽的惠利獎（Wheeley Award）。



一面在學術界研究，一面提供業界技術服務，他深知研發沒有止境：「The sky is the limit.」2018年更突破原有方法，發明水力摩擦加電的新技術，將過濾材料的效能再加倍，原本N95標準要用到兩層材料，新技術只要一層，透氣效果也更好。去年他從服務超過35年的田大退休，拜新發明之賜再獲惠利獎，創下該校唯一二度獲獎的紀錄。



蔡秉燚認為：「一生之計在於勤，這是千真萬確的至理名言。你可能一夕成為暴發戶，但不可能一夕之間在科學研究上會有成果，科研一定需要一生的奮鬥。研發不用奮鬥而能僥倖成功，我從未看過。」



眼看疫情延燒全球，引發口罩荒，他在美國田納西大學網頁熱心發表文章，探討有哪些方法可讓口罩消毒後重複使用，不讓靜電功能失效。文章一出，哈佛、MIT、耶魯、史丹佛等學校都來交流。他笑稱自己彷彿一個平台，朋友打趣問起，現在做這樣的角色，人家給多少酬勞？「這些工作我不拿酬勞。如果可以選擇，我會選擇去救1億人的生命，不會選擇去拿1億美元。」為人類謀福祉，是他不懈研發的核心信念。