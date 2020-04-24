WTO警告：各國長期禁止防疫物資出口　將徹底改變全球供應鏈

▲各國的長期自保行為，禁止出口將徹底改變全球供應鏈。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

世界貿易組織（WTO）指出，自新冠病毒爆發後，目前已有80個國家及關稅領域實施禁止或限制出口口罩、防護裝備、手套等物品，以緩解國內物資短缺。WTO還警告，長期的禁止或限制出口，將造成巨大的影響，各國若持續性採取量化寬鬆，未來會徹底改變全球的供應鏈，可能伴隨而來的將是額外關稅及非關稅等負擔。

WTO指出，這些國家分別有72個是WTO會員國，有8個是非WTO會員國，僅有13個會員國向WTO通報，而這樣的限制出口防疫物資的作為，會使短缺的問題持續延燒，對全球貿易與公眾福利造成潛在性的風險。

WTO表示，「我們認為（各國）採取限制出口的措施是可以理解的，但這有可能使依賴進口的國家，得不到足夠的醫療資源，造成供應衝擊，同時還乾擾已建立的醫療供應鏈，危及儲備物資的供應風險。」並且還擔心限制措施，促使其他國家效仿，進一步的減少供應來源。

WTO警告，長期的禁止或限制出口，將造成巨大的影響，各國若持續性採取量化寬鬆，未來會徹底改變全球的供應鏈，可能伴隨而來的將是額外關稅及非關稅等負擔。

此外，限制措施所帶來的政治影響，可能會削弱全球對抗新冠病毒的反應，增加再次爆發疫情的風險，並延誤急需物資運送的地區。儘管如此，WTO雖禁止各國設限或下出口禁令，但也有例外情況，允許一些暫時性的限制出口。