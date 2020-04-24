東京都連11天新增逾百確診　小池要求民眾3天去1次超市

▲小池百合子呼籲民眾「3天只去一次超市」，以減少超市等商業設施的人流量。(圖／翻攝自富士電視台畫面)

國際中心／綜合報導

「日本放送協會」(NHK)周五(24日)報導，東京都當天報告新增161例新冠肺炎確診病例，已連續11天單日新增超過百例；累計確診3733例。 為了控制疫情，東京都政府要求民眾「3天只能去一次超市」，還揚言要公布近百家拒絕停業的娛樂設施的名字。

據報導，東京都單日新增病例數自17日首次超過200例後，增速曾一度放緩，18日新增181例，19日新增107例，20日新增102例。但21日再度新增190例，之後22日新增132例，23日新增134例，再度出現加速增長趨勢。當中，東京都內多家醫院發生群體感染，永壽綜合醫院累確診201例，死亡30例。中野江古田醫院累計確診92例，練馬光丘醫院累計確診24例，醫療系統成為疫情重災區。

為了控制疫情，東京都知事小池百合子周四呼籲民眾「3天只去一次超市」，減少超市等商業設施的人流量。她同時呼籲各家企業從4月25日開始停業至5月6日。她說政府機構的出勤率已經降低了7成，東京都政府還收到近200份、96家柏青哥店還在營業的檢舉資訊，目前已經確認其中41家，並打電話要求停業，並揚言要在28日公布拒絕接停業店鋪的名稱。