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影／忙碌媽救星！跟著營養師5分鐘創造黃金起司早餐　網看傻：求食譜

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▲來看營養師怎麼快速準備好孩子的營養早餐！（影片取自FB，如遭刪除請見諒）

圖、文/ 利眾公關提供

現代女性工作忙碌，每天給孩子做早餐成為許多媽媽壓力來源。營養師宋明樺分享不藏私早餐，不但手刀5分鐘就能完成，還符合飲食黃金鈣磷比，簡單用起司片，輕輕鬆鬆補鈣、幫助孩子成長。文章一出，不僅造成名人媽媽矽谷美味人妻、小豬小羊、馬克媽媽等跟風試做，網友看後紛紛表示躍躍欲試，「我兒子一定會喜歡」、「看起來也太好吃了吧」、「想不到這麼簡單就能補鈣」。

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供） 

▲營養師用簡單食材，做出超好吃、又符合黃金鈣磷比的5分鐘早餐。（圖／翻攝自宋明樺營養師 生活。分享。雜記。）

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

▲運用起司、鮮乳就能變化出豐富鈣磷比早餐。（圖／翻攝自宋明樺營養師 生活。分享。雜記。）

營養師在臉書《宋明樺營養師 生活。分享。雜記。》貼文，分享作為一個阿母的心聲，每天都在跟時間賽跑，想要幫孩子準備早餐，難度超高！不只準備早餐，飲食中的鈣磷比也是她注重的重點。營養師表示，台灣人吃的早餐普遍有鈣磷比失衡的狀況，因此飲食中好的鈣磷比1.3：1可以讓鈣質更容易被吸收。透過起司、牛奶這些容易處理、高鈣且鈣磷比良好的食物，讓每天的飲食鈣磷比更完整！

營養師分享小孩最愛的「歐姆蛋」、「起司地瓜」和「味增湯飯糰」，她會使用前一晚食材和超商的地瓜、飯糰一起使用，這樣準備起早餐也比較不會有壓力。仔細看影片，營養師煎好一個蛋皮、放上蔬菜、櫻花蝦和二片起司，最後放上一些裝飾擺盤，就大功告成黃金鈣磷比1.3：1黃金成長早餐。

黃金鈣磷比早餐食譜一出，網路上也有許多網路名人小試身手。知名料理研究家「矽谷美味人妻」不但也試做歐姆蛋料理，還分享隨時精力充沛的100％滿電秘招 : 攝取優良的鈣磷比與蛋白質，這樣不僅能帶給身體滿滿的能量，也能維持一整天的好心情！

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

▲▼矽谷美味人妻分享歐姆蛋小秘訣，將生菜川燙約25-30秒，起鍋瀝乾，在煎好的歐姆蛋上放上美生菜與櫻花蝦，加上2片芝司樂切片乾酪後包起來即可享用。（圖／翻攝自矽谷美味人妻）

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

網路人氣親子名人「小豬小羊」，媽媽大羊對於補充鈣質超有感！大羊上個月因不小心夾到大拇指送急診，還好骨頭不錯沒有碎裂，才發現補鈣存骨鈣的重要性。大羊表示，補充鈣質真的是一輩子的事，成長階段的孩子更是需要大量補充，只要用起司和鮪魚就能和孩子一起創造出許多有趣吃法，讓更多媽媽用懶廚藝輕輕鬆鬆的攝取更高效益的鈣質！

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

▲▼以芝司樂起司、鮮奶入菜，可以做出創意鮪魚飯糰、起司鮪魚軍艦、黃金起司味噌湯給孩子們當點心（圖／翻攝自The Twins Chelsea & Jesper）

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

知名健身部落客馬克媽媽，更是分享了一道超快速早餐組，這道黃金地瓜起司快到網友都驚呆了！馬克媽媽將買來烤熟的地瓜切半鋪上芝司樂起司，放進微波爐700W微波時間20-30秒，取出後撒上黑芝麻，再從冰箱倒一杯鮮奶，營養早餐完成！看到食譜後，網友忍不住大喊看起來也太好吃，紛紛跪求做法，「看起來超美味的」、「小孩餓了」、「這個hen可以」、「我兒子說可以換媽嗎」、「小馬克好幸福」。

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）

▲▼馬克媽家中隨時有芝司樂起司待命（圖／翻攝自我愛小馬克）

▲▼ 起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽。（圖／品牌提供）


同場加映 :
如何讓孩子不挑食？營養師表示，可以盡量把孩子不喜歡的食物切小切碎，小朋友看不到，就會自然地吃下肚，也可以利用小故事營造愉悅、互動的用餐環境。另外，如果父母挑食，小朋友也容易挑食。因此，當爸媽與孩子共桌時，可以多吃一些孩子不喜歡、討厭的食物，讓孩子覺得這些東西好像好好吃，跟著模仿多吃，就能達到營養均衡的目的。

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關鍵字：起司,宋明樺,矽谷美味人妻,芝司樂,小豬小羊,馬克媽媽

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