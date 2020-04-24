影／遼寧艦、山東艦齊出動　解放軍「雙航母」演訓畫面曝光

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍昨（23日）釋出雙航母遼寧艦、山東艦及萬噸級驅逐艦南昌艦海試的演訓畫面。包括艦載機殲-15起降的常態化訓練及今年1月才進入戰鬥序列的首艘055型驅逐艦南昌艦，在海面上進行綜合攻防對抗、主砲對海射擊的軍力展示。

▲遼寧艦航母戰鬥群於南海演訓。（圖／翻攝中國軍視網）

《澎湃新聞》報導，海軍自4月起，從大連到青島外海、南海到西太平洋，遼寧艦航母編隊、首艘國產航母山東艦、首艘萬噸大型驅逐艦南昌艦分別進行了一系列海上實戰化訓練，大陸軍事專家尹卓表示，「雙航母一旦形成戰鬥力，將明顯增強海軍中遠海，特別是海空的進攻作戰能力。」

▲解放軍自製航母山東艦進行海試 。（圖／翻攝中國軍視網）

解放軍海軍近年不斷更新換代，形成以第三代裝備為主體，第四代裝備快速發展的作戰體系戰略轉型。據了解，解放軍海軍航空兵也由早期的岸基走向艦載。其中，新型反潛機入列，使艦隊在進行高強度遠航訓練時，增加預警偵察範圍，再加上殲-15艦載機的各種飛行訓練、夜間起降訓練，反映出解放軍海軍正加速部隊中遠海作戰的適應能力。

▲大陸首艘萬噸級驅逐艦南昌艦。（圖／翻攝中國軍視網）

解放軍海軍近年各型裝備以「下水餃」的速度下水列裝，使得海軍武器裝備力量從早期「空潛快」配置的「黃水海軍」，發展成各型艦艇、飛機、雷彈、訊息系統相互融合，協同作戰的「藍水海軍」體系，形成由近海防禦轉向遠海防衛的戰略發展。