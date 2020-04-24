男大生翹腳上課玩遊戲！5小時後「右腿動不了」...險終生殘廢

▲翹二郎腿固然讓人覺得放鬆，但從健康的角度卻是有百害而無一利。（示意圖／CFP）



實習記者周依儒／綜合報導

很多人習慣翹二郎腿，因為這姿勢會讓人較為放鬆，不過大陸瀋陽就傳出一名男大生，在家玩遊戲時，因長時間翹腳，導致要起身時，發現右腳只能往下放，不能把腳抬起來，且腳尖也無法往後勾，讓他相當恐慌。

根據《星島日報》報導，這名大一王姓男學生因為疫情在家遠端上課，過程中他翹起二郎腿聽課，就連下課玩手遊時也繼續翹著腳，於是從早上到中午，維持翹腳時間長達5小時。不過，當他要起身時，竟發現自己的右腳「只能下放卻無法抬起來」，讓他嚇得半死，以為是中風了。

▲男大生差一點右腿就「瘸」了。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

王男趕緊在家人陪同下前往醫院就醫，經過診治發現是小腿的「腓總神經損傷」。中國醫大足踝外科主任楊茂偉表示，翹二郎腿的姿勢剛好會壓到腓總神經，因此時間只要一長神經就會麻痺，但通常一般人翹腳時都還會變換姿勢，但這名男學生可能是因為上課和打電動時都處於緊張狀態，所以才會一直保持這個姿勢。

楊茂偉提到，人的腓總神經位置很淺，所以也很脆弱，因此如果持續損傷的話可能會導致終生殘疾；而他也已經給這名男大生神經營養的藥物和局部的物理治療，目前狀況已經好轉，但如果要徹底恢復的話則必須要1到3個月的時間。