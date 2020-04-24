Tu-95MS小改版升級　俄國防部：再戰至2040年

▲Tu-95轟炸機（北約代號：Bear）。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

Tu-95MS戰略轟炸機今年進行小幅度改良，俄羅斯計畫將其使用年限延長至2040年，和Tu-160、Tu-22鞏固轟炸機部隊的核心。

根據《塔斯社》(TASS)報導，圖波列夫飛機公司於今年3月底完成首批Tu-95MS戰略轟炸機的小規模升級，內容包含換掉舊型的無線電與導航系統，有效維持俄羅斯戰略飛機計畫，有效率的延長使用年限。

俄羅斯國防部於20日發布一段演習影片，模擬在遭遇飛彈攻擊時，該如何進行躲避，除此之外，飛行員也演練起飛與降落，並用有效的方式擊中敵方陣地。根據《衛星通訊社》(Sputnik)報導，Tu-95、Tu-160和Tu-22建構了俄羅斯轟炸機部隊的核心，國防部計畫讓Tu-95MS持續服役至2040年。

Tu-95是由前蘇聯圖波列夫設計局所開發，是一種大型四渦輪螺旋槳發動機後掠翼長程戰略轟炸機，功能可做為飛彈發射平台、海上偵察以及軍用客機。

Tu-95從1957年服役至今有各種改良的機型，Tu-95K-22能搭載Kh-22反艦巡弋飛彈，主要是用來攻擊航空母艦使用；Tu-95MS是做為空對地飛彈平台，曾在敘利亞戰場上，實際使用Kh-101巡弋飛彈，不過重點在於能搭載核子彈頭，是核三位一體戰略中的要角。

▲沙皇炸彈是一種氫彈。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，其中一個型號Tu-95V曾經投下人類有史以來最強的炸彈「沙皇炸彈」(Tsar Bomba)，當時由於彈體過大，執行的戰機還必須將燃油槽與機腹炸彈艙門移除，才能順利升空。