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習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

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▲習近平陝西考察。（圖／翻攝自觀察者網）

▲習近平陝西考察。（圖／翻攝自觀察者網）

文／中央社記者林克倫北京23日電

中共總書記近日在陝西考察強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，紮實做好「六穩」工作並全面落實「六保」 ，努力克服疫情不利影響，確保全面建成小康社會。

據新華社，習近平20日至23日在陝西考察調研，行程包括：商洛、安康、西安等地，深入自然保護區、貧 困山區、社區、學校、企業等，瞭解秦嶺生態環境保護 、脫貧攻堅、復工復產等情況，並看望慰問幹部群眾。

習近平重申，要堅持穩中求進工作總基調，堅持新 發展理念，紮實做好「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外 資、穩投資、穩預期」工作；全面落實「保居民就業、 保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈 供應鏈穩定、保基層運轉任務」。

▲習近平陝西考察。（圖／翻攝自觀察者網）

他強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢 沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展 方式，把實體經濟特別是製造業做實做強做優，推進5G 、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基建投資。

此外，還要加大交通、水利、能源等領域投資力度 ，補齊農村基礎設施和公共服務短缺，著力解決發展不平衡不充分問題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新 鏈布局產業鏈，推動經濟高品質發展邁出更大步伐。

習近平表示，要圍繞推進國家治理體系和治理能力 現代化，突出基礎性、根本性、全域性的重大改革舉措 ，打造內陸改革開放高地。 他說，要深度融入共建「一帶一路」大格局，加快 形成面向中亞、南亞、西亞國家的通道、商貿物流樞紐 、重要產業和人文交流基地，構築內陸地區效率高、成 本低、服務優的國際貿易通道。

▲習近平陝西考察。（圖／翻攝自觀察者網）

習近平指出，陝西生態環境保護，不僅關係自身發 展品質和可持續發展，而且關係全國生態環境大局。要 牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統籌山水林田 湖草系統治理，發展清潔生產，推進綠色發展，打好藍 天、碧水、淨土保衛戰。

在扶貧部分，他表示，要瞄準突出問題精準施策， 做好剩餘貧困人口脫貧工作，因地制宜發展區域特色產 業，加快建立防止返貧監測和幫扶機制，加強易地扶貧 搬遷後續扶持，多措並舉鞏固脫貧成果。 此外，要做好大學畢業生、農民工、退役軍人等重 點群體就業工作，多管道促進就業創業。要加強和創新 社會治理，堅持和完善新時代「楓橋經驗」，深化掃黑 除惡專項鬥爭。（編輯：張淑伶）

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