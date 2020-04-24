習近平：經濟穩中向好未變　做好六穩六保戰脫貧

▲習近平陝西考察。（圖／翻攝自觀察者網）

文／中央社記者林克倫北京23日電

中共總書記近日在陝西考察強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，紮實做好「六穩」工作並全面落實「六保」 ，努力克服疫情不利影響，確保全面建成小康社會。

據新華社，習近平20日至23日在陝西考察調研，行程包括：商洛、安康、西安等地，深入自然保護區、貧 困山區、社區、學校、企業等，瞭解秦嶺生態環境保護 、脫貧攻堅、復工復產等情況，並看望慰問幹部群眾。

習近平重申，要堅持穩中求進工作總基調，堅持新 發展理念，紮實做好「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外 資、穩投資、穩預期」工作；全面落實「保居民就業、 保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈 供應鏈穩定、保基層運轉任務」。

他強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢 沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展 方式，把實體經濟特別是製造業做實做強做優，推進5G 、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基建投資。

此外，還要加大交通、水利、能源等領域投資力度 ，補齊農村基礎設施和公共服務短缺，著力解決發展不平衡不充分問題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新 鏈布局產業鏈，推動經濟高品質發展邁出更大步伐。

習近平表示，要圍繞推進國家治理體系和治理能力 現代化，突出基礎性、根本性、全域性的重大改革舉措 ，打造內陸改革開放高地。 他說，要深度融入共建「一帶一路」大格局，加快 形成面向中亞、南亞、西亞國家的通道、商貿物流樞紐 、重要產業和人文交流基地，構築內陸地區效率高、成 本低、服務優的國際貿易通道。

習近平指出，陝西生態環境保護，不僅關係自身發 展品質和可持續發展，而且關係全國生態環境大局。要 牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統籌山水林田 湖草系統治理，發展清潔生產，推進綠色發展，打好藍 天、碧水、淨土保衛戰。

在扶貧部分，他表示，要瞄準突出問題精準施策， 做好剩餘貧困人口脫貧工作，因地制宜發展區域特色產 業，加快建立防止返貧監測和幫扶機制，加強易地扶貧 搬遷後續扶持，多措並舉鞏固脫貧成果。 此外，要做好大學畢業生、農民工、退役軍人等重 點群體就業工作，多管道促進就業創業。要加強和創新 社會治理，堅持和完善新時代「楓橋經驗」，深化掃黑 除惡專項鬥爭。（編輯：張淑伶）