周揚青千字文爆羅志祥渣男內幕　王尚智大讚：高水準的分手範本

▲羅志祥被前女友周揚青爆出「私生活淫亂」。（圖／翻攝自羅志祥Instagram、周揚青Instagram）

記者楊庭蒝／綜合報導

網紅周揚青23日發千字文公開認了已經與羅志祥分手，並揭露羅有多次約砲的前科，長達9年的戀情正式告吹。資深媒體人、作家 王尚智認為，周揚青的文筆非冷非熱讀來彷彿愛恨皆泯，九年的青春時光瀟灑認賠，但句中愛恨其實更甚超越了強酸強鹼，等同至強無可比擬的「王水」，具有「分手範本」的超高水準。

據悉，周揚青其實早就與羅志祥分手，只是一直糾結於要不要公開，在好友的支持下，終於選擇在今天洋洋灑灑寫下千字文來宣告戀情畫下句點。對此王尚智指出，周揚青的文雖然表層已經感覺不到火氣，但那個更為尖銳的穿刺而入，隨之而來的纖柔言笑，是等同強酸強鹼的形銷骨毀之力。

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王尚智表示，身為這場接下來勢必燒成巨大烈焰的情感風暴的當事人，她千字寫來彷彿局外人的視角，去淡然描述自己身為當事人的萬般情緒。於是所有的局外人如你我，都能輕易進入且站在周揚青的方位，直接審視她所訴說的這個男人。

▲王尚智稱讚周揚青的文筆有如「烈焰成冰」。（圖／翻攝自王尚智臉書）

王尚智進一步說明，相愛多年，持續在各種反覆的欺騙與原諒中「受傷並淬鍊」，這是許多女人不為人知的遭遇。分手的女人往往意味著「遠離且緘默」，於是渣男們始終能有新的故事、新的機遇，乃至一個又一個全新的傻女抱入懷裡。羅志祥的花心這廿年在台灣娛樂圈從來不是秘密，他過去遇到的女星們都沒有周揚青的「個性」乃至「文筆」，無從給予他致命的一擊。

兩天前才剛正式發佈的中國大陸少女選秀綜藝《創造營2020》，羅志祥也以導師的身分參與其中，這次面對周揚青突如其來的分手文，必定會重創未來的演藝事業。王尚智也強調，泰國白龍王在世時要他「遠離女色」的告誡一語成讖，一旦沒有了中國市場，他就什麼也沒有了。台灣娛樂圈一如台灣什麼都擅長遺忘，或許容的下各種「渣男」，但中國大陸如今的廣電影劇有最終控制三觀的「老大哥」，舉凡「渣」過的縱使當紅巨星，至今也從來沒人還可以有一絲翻身機會。