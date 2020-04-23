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歸國民眾逾6成先到基層診所　台中醫界成立「防疫志願軍大隊」60診所備戰

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▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市醫界自主號召，於23日成立「防疫志願軍大隊」，目前已有60多位診所醫師響應參與。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情期間，歸國的民眾有6成以上選擇先到基層診所看診，對此，台中市醫界自主號召，於23日成立「防疫志願軍大隊」，接受台中市政府指揮，支援市內各區篩檢站，防堵疫情在社區傳播的可能性；截至目前為止，已有60多位診所醫師響應參與。台中市衛生局長曾梓展表示，感謝所有醫師努力付出，站在第一線為台中市民的健康把關，扮演重要的防疫角色。

台中市政府衛生局23日舉辦大隊授旗典禮，包括大台中醫師公會理事長魏重耀、台中市醫師公會理事長陳文侯、大台中診所協會理事長林釗尚、台中市診所協會理事長廖文鎮，及台中都診所協會理事長蘇主光均出席會場，並由曾局長為30位診所醫師志願軍代表授旗，齊聲宣誓，高喊「我們準備好了！」。

理事長們表示，防疫志願軍大隊自上周開始號召，不到一星期就有60多位醫師自願報名，懷著滿腔熱忱投入疫戰，持續與政府並肩作戰。儘管台灣疫情未到需要普篩的程度，但台中成立「防疫志願軍大隊」，備而不患，後續視疫情發展，只要有需求，可隨時配合中央政策協助相關防疫措施。

曾梓展表示，感謝所有醫師不畏辛勞、犧牲奉獻，才能控制台中病例數，這次疫情期間，返台的民眾有6成以上先到基層診所就醫，基層診所站在第一線執行醫療防疫工作，為台中把關，守護市民健康與安全。

衛生局指出，防疫志願軍將持續招募基層診所醫師，擴充人力，盼藉此成立防疫大隊，減輕醫院負擔，儲備防疫量能；另已有300多家基層診所提供通訊診療服務，讓居家隔離、檢疫或自主健康管理民眾即使無法外出就醫，仍有妥適的醫療照護。

曾梓展提醒，儘管疫情嚴峻，但慢性疾病、登革熱、流感等疾病仍要持續進行檢測或施打疫苗，市府會持續與各醫師通力合作，守護台中安全。

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