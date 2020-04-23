3歲童拿零件塞鼻！醫慶幸急診「沒被肺炎病人淹沒」：真得來不易

▲五歲以前的孩子容易將異物放入身體「孔洞」中，家長需多注意。（圖／翻攝自《Dr. E 小兒急診室日誌》）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，歐美醫療體制幾乎崩潰，台灣鄰近大陸，卻成為防疫模範生，可說得來不易。兒科急診醫師謝宗學分享，最近遇到一位小孩將玩具零件塞進鼻孔裡，好不容易將異物取出，看著小朋友活蹦亂跳的樣子，使他發現台灣是少數急診室還有餘力處理非新冠肺炎案例的國家，讓他感慨「這得來不易的幸福，是政府和全名民防疫的成果」，也呼籲民眾一定要努力守護。

謝宗學在粉絲團《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，雖然新冠肺炎的陰霾籠罩，小兒急診室還是需要處理一般常見的兒童急症。他最近遇到一位3歲小孩掛急診，家長主訴右鼻孔有異物，從鼻孔外用燈光向內照，只看到一個圓形的黃色異物，原本以為是類似BB彈的小玩具，嘗試用夾子取出，因為異物位置太深沒有成功。

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之後，謝宗學會診耳鼻喉科醫師幫忙，耳鼻喉科醫師先用抽吸管將異物吸到鼻孔附近，之後輕易的將異物夾出，吃驚的是，異物不是一開始猜想的圓球狀，而是長條狀的塑膠零件。家長認為，應該是玩具消防車上的某個零件，不知道什麼時候被孩子塞進鼻子。

▲台灣現今仍能自由走動，維持基本生活。（圖／記者李毓康攝）

小孩子容易對外物產生好奇，謝宗學呼籲，五歲以前的孩子是容易將異物放入身體「孔洞」的高危險族群，在照顧五歲以前的孩童時要格外小心。經過這件事後，他也感慨，台灣是世界上少數急診室還有餘力可以處理非新冠肺炎兒童急症的國家，因為沒有爆發大規模社區疫情，急診室沒有被新冠肺炎病人淹沒，仍可以正常處理一般急症。

謝宗學表示，沒有發生醫療排擠效應、犧牲其他病人的權益，是很難能可貴的事情，「這得來不易的幸福，是政府和全民防疫的成果，我們一定要努力守護」。小朋友的鼻內異物移除後，開心蹦蹦跳跳地離開急診，看到這一幕，也不禁讓謝宗學想到歐美急診室的慘況，他心中充滿無限感觸，也希望這樣相對平和的日子能繼續下去。