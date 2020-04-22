世界地球日50週年　6大電商力推綠色購物好康促銷

▲東森購物在4/22世界地球日這一天，針對多項商品推出環保優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

近年消費者環保意識提升，加上政府限塑令，大眾漸漸會選購可重複使用、對環境友善的商品，取代一次性用品，而今天（4/22）為世界地球日50週年，為響應節能減碳，6大電商行動力挺綠色消費，推出眾多環保商品優惠促銷，與大家一起落實綠色生活。

東森購物針對世界地球日祭出環保優惠，當天購買生活好物、節能家電等指定品，完成登記最高送500枚東森幣，共限量500名；4/26前採購冷氣、冰箱滿額登記，則送最高5,000枚東森幣。持續關注環保議題，東森購物也推出週末環保綠點集點10倍送活動，消費者於環保集點專區選購環保商品，可直接透過帳戶點數折抵該次消費金額，每100點可折扣1元，無抵用金額上限。

▲消費者於422世界地球日當天進入PChome 24h購物首頁，可參與關燈1小時活動，一同守護地球。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物即日起開跑「就愛守護你 世界地球日」檔期活動，以及「餐具環保週」專區，同步推出節能家電、環保餐具、食物袋、生機洗髮組等眾多商品優惠，推廣綠色生活，更提供36大銀行刷指定信用卡享最高回饋21.88%、Pi拍錢包綁定Pi拍錢包信用卡/拍兔卡付款，筆筆享5%P幣回饋無上限，指定家電館單筆消費滿20,000元再加碼3%刷卡金；4/30前購買PChome儲值刷指定卡最高送16%。

momo購物網發起兩大友善環境活動號召消費者一起愛地球，包含「#地球我罩的」綠色消費捐款活動，凡於世界地球日當天於站上綠色生活館消費，momo即捐款營收的4.22%，給長年在台灣推動地球日的台灣環境資訊協會，用於環境教育推廣之上；另推出「獨家款FNG環保寶特袋加購」活動，4月底前消費集滿3點加購點數，即可以299元加購以回收寶特瓶製成的限量兩用環保袋，分別有山林、海洋兩種限定款。

▲生活市集推出自有品牌衛生紙，正式取得環保標章。（圖／生活市集提供）

生活市集「世界地球週」專區，精選環保餐具、保鮮餐盒、環保吸管、摺疊隨行杯等數十款人氣夯品，全面免運最低下殺18折起，此外，平台投入環保日用紙品市場推出的自有品牌衛生紙，於4月初正式取得環保標章，即日起推出限時優惠歡慶加碼活動，4月27日前凡購買「生活市集質感環保衛生紙」，即可至指定頁面登記抽市價破千元的「生活市集質感環保衛生紙乙箱（100抽x12包x6串）」，數量有限，每筆訂單限登記一次。

博客來首度與「台灣環境資訊協會」合作，即日起至5/22推出線上地球日50週年「全面行動」環境主題書展以及15大環保品牌聯展，參展商品領券最高現折100元，包含時下最夯的食物袋、杯套，可重覆使用的便當盒、回收寶特瓶作的手提袋、酵素環保洗衣膠囊等，共同迎接減塑時代，一起守護家園

Yahoo奇摩拍賣於4/22～5/6推出「愛地球不碳氣」活動，攜手源天然、2021、臺灣藍鵲茶、石虎米、格外農品、芙彤園等6大友善環境品牌開設綠色快閃店，並加碼祭出萊爾富免運活動，鼓勵消費者支持綠色消費；Yahoo奇摩購物中心則聯手仁舟淨塑、樂扣樂扣、鍋寶、膳魔師、康寧餐具等共30大品牌，於4/24前推出「世界地球日拒絕一次性餐具」活動，商品全面5折起、買一送一，更推出獨家組合及新品；Yahoo奇摩超級商城主打「世界地球日50週年」環保好物專區，4/16～5/5活動期間熱銷商品均一價49元起。