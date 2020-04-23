迪士尼10萬員工無薪假…高層坐領高額分紅　女繼承人推特怒罵：WTF！

▲迪士尼宣布旗下10萬員工開始放無薪假。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球娛樂產業，迪士尼（Disney）日前也宣布，旗下10萬員工開始放無薪假，要求全體員工共體時艱，推估每個月節省了5億美元的支出。但迪士尼家族繼承人艾比蓋兒卻在推特上替基層員工抱不平，甚至直接怒罵「他x的搞什麼？？？」

艾比蓋兒（Abigail Disney）過去就非常關心迪士尼基層員工的權益，這次高層要求10萬員工放無薪假，更是直接激怒她。艾比蓋兒在推特發文怒罵「他x的搞什麼？？？」（WHAT THE ACTUAL F***?????），並直指只有基層被扣薪，高層的獎金、股息分紅都照樣領取，這令人感到非常憤怒。

▲迪士尼家族繼承人艾比蓋兒推特貼文。（圖／翻攝自推特／@abigaildisney）



艾比蓋兒表示，多年以來迪士尼都沒辦法好好照顧基層員工，「反倒是高層多年來一直在領取驚人的獎金。」例如，迪士尼董事長艾格（Bob Iger）是娛樂產業薪資最高的高階管理人之一，他卸下執行長職務後，在2018年仍舊賺進約4750萬美元（約新台幣14.25億元），是基層員工的911倍。

迪士尼3月時曾宣布，艾格在疫情期間不領取薪資；此外，迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）也減薪50％共度難關。不過，減薪之餘股東仍可領到分紅，這讓艾比蓋兒痛批，他們應該要重新考慮薪酬，「什麼樣的人會對此感到安心？」

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