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Fitbit公布全球用戶調查　疫情期間運動量掉38%

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▲▼Fitbit也增加洗手提醒功能。（圖／Fitbit提供）

▲Fitbit也增加洗手提醒功能。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

2020年1月起，全球各地皆受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，轉為居家辦公、遠距授課、隔離等。人們的生活圈或生活型態亦有了很大的轉變，因此Fitbit針對其在全球擁有超過2,700萬名活躍用戶進行行為分析，發現有國家的用戶睡眠最多增加25分鐘，也有些國家運動量相較以往減少38%。

Fitbit於日前針對全球超過2,700萬個活躍用戶進行調查，數據顯示在2月疫情擴散後，因居家隔離等政策，使得用戶每日平均步數下降7%至38%不等。中國、香港與日本各下降10%至16%。菲律賓因政府嚴格執行封城令，平均活動量減少27%居亞洲之首。

疫情相對嚴重並實施禁足令的歐美國家則以西班牙減少38%為首、義大利減少25%、阿根廷減少24%、法國也講少20%。 而居家辦公、學習也相對減少通勤時間，用戶們有更充裕的睡眠時間並獲得良好的休息，雖從數據中發現用戶們的就寢時間比過往更晚，不過也擁有更長、更深層的睡眠時間與快速動眼期。

以歐洲主要都會區為例，自3/15起，巴黎的市民睡眠時間最多增加25分鐘，倫敦、馬德里、巴塞隆納、米蘭與蘇黎世等地也增加10分鐘以上。3月初北義大利宣布封城後，居住在米蘭的Fitbit用戶睡眠時間有顯著增加。

Fitbit也增「洗手計時器」
另一方面，Fitbit針對新冠肺炎，在全球推出提醒用戶勤洗手的全新錶面「Clean Cues」，使用Fitbit Versa 2、Versa Lite、Versa與Fitbit Ionic的用戶，可以於Fitbit App下載Clean Cues錶面。

此錶面的洗手提示會在每個小時提醒用戶洗手，幫助防禦新型冠狀病毒或其他呼吸疾病。洗手到達20秒時，智慧手錶將會發出震動；如用戶在一小時後沒有洗手，手錶每5分鐘就會發出的提醒。

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