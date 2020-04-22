排班糾紛小黃運將撞死同業　殺人罪重判14年！民事判賠675萬

▲桃園市簡姓小黃司機去年1月因排班糾紛與張姓司機交惡，竟開車撞飛張致死後被警方送辦。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓小黃司機疑因與張姓同業因排班糾紛關係不睦，去年1月間見張在龜山區捷運站前等候排班，竟猛踩油門將張撞飛後重摔落地，事後坦承是故意開車衝撞，張經搶救3天後不治，桃檢依殺人罪嫌起訴；法院刑事部分一審重判14年，但張的家人提起民事賠償訴訟，因張為家中主要生計來源，提出包括扶養費、精神撫慰金等共計1千8百餘萬元，法官審酌後判處簡須賠償675萬元，本案還可上訴。

據檢方起訴書指出，52歲的簡姓男子和48歲的張姓男子都是小黃司機，2人都在龜山機場捷運站排班，因排班問題2人交惡，簡質疑張故意對其拍照檢舉他違規停車，嚴重影響其生計，去年1月4日下午4時許，簡開車準備排班，在機場捷運A8站避車彎看見張在前等候排班，竟猛踩油門朝張衝撞，張被撞飛後彈至擋風玻璃再重摔落地，巨大聲響讓路人嚇了一大跳，張被送往林口長庚醫院急救，因頭部重創仍於3天後宣告不治。

警方根據現場監視器發現簡涉案，但簡矢口否認故意撞人，企圖佯稱是交通意外，警方調到關鍵監視器畫面證實簡確實故意撞人，簡才坦承故意開車衝撞張，桃檢偵結依殺人罪嫌起訴。

桃園法院法官認為，簡在偵訊時坦承犯行，「我當時是故意的，看到張在路旁，情緒上來就想開車撞他，給他一個教訓，他做人太惡質了，人死掉也沒關係」等語，足見簡是故意衝撞而非過失，根據警方提供見是畫面，簡開車撞擊張後隔了16秒下車查看，還要求目擊證人不要理會等語，考量簡事後說詞反覆且態度不佳，去年9月依殺人罪判處有期徒刑14年、褫奪公權8年。

張姓男子母親、妻子與一對兒女則提起民事附帶賠償，張母提出包括扶養費以及精神撫慰金等，張妻、子女也各依精神撫慰向簡求償總計1千8百餘萬元；民事法官認為，張母求償扶養費部分有依據，應予准許，審酌張一家人工作、財產與簡男家境等，判處簡需賠償張母375萬餘元、另各賠張妻、子女各100萬元，總計675萬餘元，本案還可上訴。

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