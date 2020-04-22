白髮運將「土城→木柵開2小時」過程猛問路！她一看登記證不對勁　結局扯爆

▲原PO搭計程車遇到地雷司機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「氣到差點高血壓腦中風死在車上。」一名女網友發文，劈頭就用誇飾法形容她日前不愉快的搭車經驗。原來她昨日搭計程車時，司機不僅不認得路，甚至連導航都不願意看。而她隨後也從車上的執業登記證發現不對勁之處，下車後立刻請警察處理，果真揭開超扯黑幕。

「昨天搭了一個超雷計程車。」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示昨日早上8點45分在土城搭上一輛計程車，一上車她就告知司機要走國道3號到木柵，對方也應聲說好。

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豈料，司機大哥一路上卻一直向她問路，讓她很傻眼，只好先開導航給司機看，但對方仍然繼續推託，表示在開車無法看。原PO這時也發現事有蹊蹺，只見駕駛登記證的持有人明明目測為40歲左右的黑髮人，但實際開車的人卻是滿頭白髮，看起來已經60多歲。

▲司機不認得路，也不願看導航 。（示意圖／記者洪聖壹攝）

原PO隨後受不了，請對方直接下高速公路，但司機卻繼續開，開往宜蘭方向，最後還跑到深坑山上，「本來下橋4分鐘就到了，結果又繞了多了17分鐘，而且還是山路歪七扭八，開車又一直頓一下頓一下。」

女網友最後好不容易到了木柵，卻發現已經10點50分了，車資也跳到950元，「我就在趕時間了，竟然花了我2個多小時，這時間我都能搭飛機到韓國玩了耶！」

▲司機本人和登記證持有人不是同一人 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

由於原PO的目的地本來就是警局，她也順便請員警幫她查證司機身分，沒想到開車的果然不是登記證持有人，而是登記人的爸爸。她無奈表示，最後她還是有付800元車資，司機和登記人不符的事後續也有交給警方處理了。

文章上線後，網友直呼「根本是八點檔劇情」，「土城到木柵可以開2個小時？這個真是瞎爆了」、「2個小時我都可以從台南開到台中了」、「出事了阿伯」、「太誇張」。

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