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染疫兵曾到訪「連關6店」！家樂福祭防疫新規：即日起進賣場強制戴口罩

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▲▼海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染疫情，其中1例確診官兵於4月17日下午在桂林路家樂福用餐，今日家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲6間家樂福因有染疫兵到訪接連閉館消毒。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，海軍敦睦艦隊磐石艦因爆發群聚感染，近日陸續公布疫調足跡中，全台家樂福已有6間曾有染疫官兵到訪，急忙閉館消毒。業者稍早前祭出最新防疫新規，表示「即日起全台家樂福，包括量販店、便利購實施入場須配戴口罩，如未配戴者將謝絕入場。」

▲▼家樂福防疫新規，未戴口罩者拒入賣場。（圖／業者提供）

▲家樂福防疫新規即日起未戴口罩者拒入賣場。（圖／業者提供，下同）

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，根據北市府先前公布疫調資料，有1個案4月17日下午3點到4點跟女朋友到桂林路家樂福爭鮮吃飯，沒有戴口罩。2例家住桃園，其中，案402去過八德家樂福。台中則有3例，其中1人4月16日曾經與母親到家樂福沙鹿店購物。另高雄8例中有個案去過家樂福鼎山店及楠梓店，屏東於昨日新增1確診官兵，個案曾經去過家樂福新屏店桂林鐵板燒餐廳用餐。

家樂福自19日起連續關閉桂林店、八德店、沙鹿店、鼎山店、楠梓店、新屏店進行全館消毒，目前6店皆已恢復正常營運，但為保護顧客及門市工作人員健康安全，業者今宣布，即日起進入全家樂福賣場，包括量販店、便利購將強制實施入場須配戴口罩防疫新規，「如未配戴者將謝絕入場。」

▲▼家樂福防疫新規，未戴口罩者拒入賣場。（圖／業者提供）

▲家樂福美食街也已加裝防疫隔板。

另業者也表示，全台購物中心內美食街用餐桌已加裝防疫隔板，且每桌相關1.5公尺社交距離，以提升消費者用餐時的防疫措施。事實上，家樂福日前已宣布全台68間量販分店禁止包括額溫超過37.5度、嚴重呼吸道咳嗽症狀者，以及拒絕量測體溫者進入賣場，並於店內收銀台與自動結帳區域設立「1公尺防疫間距」，以保護店員以及消費者健康。

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