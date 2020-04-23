海拔越高時間過的越快？　日本證實愛因斯坦的「相對論」

▲東京晴空塔（Tokyo Skytree）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者留學兒／綜合報導

日本科學家研究指出，東京晴空塔每天比地面快 4 納秒（Nanosecond，1 納秒為 10 億分之 1秒），並成功證實了愛因斯坦在《廣義相對論》中，所提及的「海拔越高，重力則越弱，時間會因此更加快速推進」的理論。

根據《京都新聞》報導，東京晴空塔擁有634公尺的高度，是世界第一高塔，而理化學研究所（RIKEN）和東京大學學者香取秀俊所帶領的團隊一起合作，成功將龐大的「光學晶格鐘」（optical lattice clocks）微型化，並將其中兩個分別放置在晴空塔的453.6及3.6公尺處。

▲香取秀俊（Hidetoshi Katori）是日本工程學家、物理學家，是光柵及超精密原子鐘開發的先驅，曾獲得日本學界最高榮譽仁科芳雄獎及日本學士院獎。（圖／達志影像／美聯社）

最後，團隊証實了愛因斯坦的相對論，晴空塔高處確實比底層快了 4 納秒，而研究結果也在今年4月初發表在科學期刊《自然光子學（Nature Photonics）》中。值得一提的是，光學晶格鐘的時間非常精準，每160億年才會出現一秒誤差，團隊也表示，有望用於研究地震或火山噴發引起的地球表面的微小運動。