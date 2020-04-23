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開啟「動態武力運用」模式　美B1B轟炸機飛越太平洋抵日

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▲B1B轟炸機與日本航空自衛隊三澤基地的戰機一同演訓。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

▲B1B轟炸機與日本航空自衛隊三澤基地的戰機一同演訓。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

記者魏有德／綜合報導

美軍自16日將部署於關島的B-52H轟炸機調回美國本土後，根據推特飛機守望（Aircraft Spots）昨（23日）釋出的路徑顯示，一架B1B轟炸機自美國飛越太平洋抵達日本與自衞隊進行聯合演習，並飛往沖繩後返回青森三澤基地。

▲美軍B1B轟炸機飛抵日本青森三澤基地。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

▲美軍B1B轟炸機飛抵日本青森三澤基地。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

美軍將B-52戰略轟炸機撤離關島，結束16年來不間斷輪替進駐關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的任務。外界分析，這項「持續轟炸機進駐任務」喊停，主因在於近年美軍戰略佈局改變，轉向為採取「動態武力運用」（Dynamic Force Employment）。

據悉，動態武力運用目的是增加美軍調度機動性及靈活性，使大型部署任務的可預測性降低，提高對潛在競爭對手如中國或俄羅斯的威懾力，同時證明美軍有能力在短時間內，從本土或海外任一基地，向全世界投放軍力，使對手難以預警。

▲美空軍關島基地B52轟炸機在調回本土前，曾秀出大象漫步（Elephant Walk）。（圖／翻攝美國空軍USAF）

▲美空軍關島基地B52轟炸機在調回本土前，曾秀出大象漫步（Elephant Walk）。（圖／翻攝美國空軍USAF）

飛機守望23日顯示，美國空軍一架代號為HYPER21的B1B轟炸機，由艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth AFB）出發並向西北方飛去，途經白令海峽並一度接近俄羅斯堪察加半島，之後飛往日本與駐守青森縣三澤基地的航空自衞隊戰機匯合，回程前一度往南飛往沖繩附近。

據了解，這架B1B超音速戰略轟炸機在三澤基地與美軍F-16及日本航空自衛隊F-2戰機一同編組演訓，同時，這也是改變戰略後，首度嘗試從美國本土派遣轟炸機至東亞進行演訓任務。

▲兩架F-35A隱形戰機進駐美國阿拉斯加的空軍基地。（圖／翻攝美國空軍USAF）

▲兩架F-35A隱形戰機進駐美國阿拉斯加的空軍基地。（圖／翻攝美國空軍USAF）

此外，位於阿拉斯加州的艾爾森空軍基地21日首度接兩架F35A隱形戰機，編號為18-5345與18-5346，預計於2021年底前增至54架，未來將與該州埃爾門多夫空軍基地的F22隱形戰機形成犄角，以應付俄軍在北極圈內的行動。

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