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蹲式馬桶「底部放鐵片」！她好奇什麼用途　神人曝超狂功能：日本也有

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▲▼蹲式馬桶底部放了塊鐵片？網曝「背後妙用」：日本也有。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲蹲式馬桶看見神奇鐵片，專業網友曝超狂用途。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／趙蔡州報導

不論是蹲式或座式馬桶一旦堵塞，真的是會成為許多人的惡夢。一名網友日前在使用公共廁所時，發現蹲式馬桶中有一塊突兀的鐵片，因為覺得很奇特且好奇有什麼功能，遂立刻拍照上網詢問網友。照片上傳臉書後，馬上有專業網友解答「神奇功能」，表示其實許多公共廁所都會裝。

原PO在臉書社團「爆系知識家」分享照片，可以看見公共廁所的蹲式馬桶底部，覆蓋上了一層面積不小的方形鐵片，因為在其他地方沒有見過類似裝置，原PO就好奇說，「請問各位聰明的知識家朋友們，為什麼這個馬桶裡面有一片像是鐵片的東西，這個是什麼用意呢？」

請繼續往下閱讀...

▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲除了專業網友給出解答，還有人補充說，其實日本機場也可以看見類似設計。（圖／翻攝自pixabay）

其他網友看了照片紛紛猜測「破掉了不想整座換，所以用鐵片補吧」「馬桶被垃圾卡住，從那邊敲開挖掉異物，然後用白鐵補回去」。也有人搞笑「不沾鍋的感覺吧」、「方便對準的，怕人拉到外面去」、「減少沾黏好沖水嗎」、「聽說不繡鋼可以清除異味」、「怕鋼鐵大便砸破馬桶。」

也有專業網友給出解答，其實鐵片並不是要填補缺口，而是專門挖開孔後特別裝上去的，目的是萬一馬桶發生異物堵塞，只要打開鐵片就能直接取出異物，不需要再特別找通樂等工具。也有人補充說，其實日本機場也可以看見類似設計，製作成圓形鐵蓋的模樣。

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