　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎的「腳趾頭變化」？重症名醫陳志金分享國外的案例表示，這幾天外媒紛紛報導一個新名詞叫「COVID Toes」（新冠腳趾），有可能和新冠肺炎有關。而美國美國兒童皮膚科權威帕勒（Amy Paller）指出，看過大約30位類似的個案。

陳志金22日在臉書說，越來越多的美國皮膚科醫師注意到，新冠肺炎病人的腳趾（有時候是手指）可能會出現紫色、藍色或紅色的變化，這些變化可能會癢會痛，或者不痛不癢；這些變化與腸病毒的手足變化不同，而且沒有口腔黏膜的變化。

陳志金表示，Dr. Amy Paller是西北大學紀念醫院（Northwestern Medicine）的皮膚科醫師，她說她看過大約30位類似的個案；麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）的醫師Dr. Esther Freeman也見過類似的病人。

請繼續往下閱讀...

▼一名青少年在4月3日發病。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

「新冠腳趾」。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

▼一名青少年發病3天後、4月6日的照片。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

「新冠腳趾」。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

▼一名青少年發病4周後、4月21日的照片。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

「新冠腳趾」。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

陳志金指出，美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatology Association）也發文給醫療人員協助調查，從第一周回應的90到100份報告中，有近半數的人見過病人有類似的病灶，有些甚至是新冠肺炎的唯一症狀。

陳志金說，到底這些腳趾頭的變化是否真的由新冠肺炎所造成，隨著味覺、嗅覺、腹瀉等新症狀被發現，這些腳趾頭的皮膚變化也是有可能和新冠肺炎有關；但截至目前為止，醫學文獻尚無相關的論文發表，美國疾管署或世衛WHO，亦未發表相關的發現。

文中提到，當初「味覺喪失」、「嗅覺喪失」也是先由國外耳鼻喉科醫師發現，後來在台灣才注意到病人有類似的症狀；目前台灣的新冠肺炎病例數不似歐美那麼多，對於這樣一個新興感染症的表現，「我們需要參考國外的觀察和發現，以作為輔助診斷的參考。」

陳志金表示，目前或許可以將此症狀列入參考，檢視台灣的確診病人或是疑似病人是否有此症狀，多一份警覺，但是也不必過度恐慌，靜待國外的正式研究報告，或是美國疾管署、世衛的公告。

ET快訊
Gogoro抓騎到飽外送員「5/10起直接罰」萬元飛了！只騎
周揚青崩潰爆「羅志祥多P極樂趴內幕」：約砲不是第一次！
被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！狂歡影片外洩…找20個妹鴛
慈濟大學1學生確診肺結核！校方急召回百人返校檢查
周揚青抓包羅志祥有聊妹手機！「和旗下女星有長期不正當關係」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我死老百姓沒當過兵」！女醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

新加坡珍奶之亂畫面曝！人潮湧上「像周年慶現場」　店員手貼滿單…忙炸

疫情燒到撐不住！19家旅行社「不玩了」　停業、解散家數都翻倍

公部門首創！台南新冠肺炎貨櫃採檢站啟用　市府醫護齊心抗疫！

快訊／磐石艦24名官兵仍不配合疫調！韓國瑜下通牒：23日下午5點後開罰

國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

台南藥師溫馨提醒　23日起成人的健保卡不能買兒童口罩！

慈濟大學1學生確診肺結核！　校方急召回百人返校檢查

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

「我死老百姓沒當過兵」！女醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

新加坡珍奶之亂畫面曝！人潮湧上「像周年慶現場」　店員手貼滿單…忙炸

疫情燒到撐不住！19家旅行社「不玩了」　停業、解散家數都翻倍

公部門首創！台南新冠肺炎貨櫃採檢站啟用　市府醫護齊心抗疫！

快訊／磐石艦24名官兵仍不配合疫調！韓國瑜下通牒：23日下午5點後開罰

國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

去隈研吾避難所前，先帶上nendo急救包、「三棲」救生箱

台南藥師溫馨提醒　23日起成人的健保卡不能買兒童口罩！

慈濟大學1學生確診肺結核！　校方急召回百人返校檢查

四月雪接連綻放...客家桐花季採實名制？　客委會說話了

「我死老百姓沒當過兵」！女醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

別讓愛車變成顧人怨的烏賊車　老舊機車定檢保養要做好！

全昌隆168號捕到2020蘇澳第一鮪？目測超過180公斤　24日返港「驗明正身」

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

澳媒改造陸國徽成「病毒」　中國大使館要求道歉：不尊重巨大犧牲！

企業徵才數量創近4年新低　104：新鮮人需超前部署找工作

台中週六上午「正式封城演習」！　盧秀燕：做最壞的打算、最好的準備

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

疫情害慘業績！館長講到快落淚

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

辣人妻部落客剛小產！直播到一半突爆血噴出

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

知名教授沈中華病逝　享壽60歲

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

偷偷出院！高雄輪椅男「頭向後仰」陳屍路旁

更多熱門

相關新聞

即／磐石艦高雄疫情嚴峻！24名官兵仍不配合疫調

即／磐石艦高雄疫情嚴峻！24名官兵仍不配合疫調

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府23日上午召開新冠肺炎防疫記者會。針對近日敦睦軍艦爆發群聚染事件，高雄市衛生局針對指揮中心提供366份設籍於高雄市官兵名單進行電話疫調，自20日開始，至今還是有24名官兵拒絕疫調，另外有51名未接電話，23名待中央確認聯繫資料。

慈濟大學1學生確診肺結核！

慈濟大學1學生確診肺結核！

救命錢明天到！經濟部：艱困企業補貼6億元撥款「2.2萬人受惠」

救命錢明天到！經濟部：艱困企業補貼6億元撥款「2.2萬人受惠」

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

染疫兵曾到訪⋯家樂福新屏店急閉館1日！今恢復正常營業

染疫兵曾到訪⋯家樂福新屏店急閉館1日！今恢復正常營業

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳志金新冠腳趾西北大學Amy Paller

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面