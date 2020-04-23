國外爆「新冠腳趾」變藍、紫、紅色　醫：可能和新冠肺炎有關

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎的「腳趾頭變化」？重症名醫陳志金分享國外的案例表示，這幾天外媒紛紛報導一個新名詞叫「COVID Toes」（新冠腳趾），有可能和新冠肺炎有關。而美國美國兒童皮膚科權威帕勒（Amy Paller）指出，看過大約30位類似的個案。

陳志金22日在臉書說，越來越多的美國皮膚科醫師注意到，新冠肺炎病人的腳趾（有時候是手指）可能會出現紫色、藍色或紅色的變化，這些變化可能會癢會痛，或者不痛不癢；這些變化與腸病毒的手足變化不同，而且沒有口腔黏膜的變化。

陳志金表示，Dr. Amy Paller是西北大學紀念醫院（Northwestern Medicine）的皮膚科醫師，她說她看過大約30位類似的個案；麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）的醫師Dr. Esther Freeman也見過類似的病人。

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▼一名青少年在4月3日發病。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

▼一名青少年發病3天後、4月6日的照片。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

▼一名青少年發病4周後、4月21日的照片。（圖／翻攝西北大學網站／照片由Amy Paller博士提供）

陳志金指出，美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatology Association）也發文給醫療人員協助調查，從第一周回應的90到100份報告中，有近半數的人見過病人有類似的病灶，有些甚至是新冠肺炎的唯一症狀。

陳志金說，到底這些腳趾頭的變化是否真的由新冠肺炎所造成，隨著味覺、嗅覺、腹瀉等新症狀被發現，這些腳趾頭的皮膚變化也是有可能和新冠肺炎有關；但截至目前為止，醫學文獻尚無相關的論文發表，美國疾管署或世衛WHO，亦未發表相關的發現。

文中提到，當初「味覺喪失」、「嗅覺喪失」也是先由國外耳鼻喉科醫師發現，後來在台灣才注意到病人有類似的症狀；目前台灣的新冠肺炎病例數不似歐美那麼多，對於這樣一個新興感染症的表現，「我們需要參考國外的觀察和發現，以作為輔助診斷的參考。」

陳志金表示，目前或許可以將此症狀列入參考，檢視台灣的確診病人或是疑似病人是否有此症狀，多一份警覺，但是也不必過度恐慌，靜待國外的正式研究報告，或是美國疾管署、世衛的公告。