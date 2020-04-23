iPhone Mail應用程式爆資安漏洞！5億支iPhone易受攻擊

▲美國一家資安公司發現iPhone和iPad存有安全漏洞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳心怡／外電報導

美國舊金山網路安全公司「ZecOps」日前發布的一份報告，指出iPhone在iOS Mail應用程式中存在嚴重安全漏洞，此一漏洞可能已令逾五億支iPhone容易受到駭客攻擊，而且這個漏洞同時也存在於iPad中。

ZecOps執行長亞伯拉罕（Zuk Avraham）表示，有證據表明，至少有六次網路入侵利用此一漏洞。

蘋果發言人承認，iPhone和iPad上的電子郵件應用程式的確存在漏洞，並表示該公司已經開發了一個修補程式，將在即將發佈的軟體更新中推出。

ZecOps認為，至少有六個重要目標是該攻擊的受害者，其中包括日本一家行動通訊商的高管和北美知名商人。不過ZecOps出於隱私原因拒絕透露受害者的名字，並表示無法獲得惡意代碼，因為電子郵件已被駭客刪除。

亞伯拉罕表示，在上述案例中，駭客通過Mail應用程式向受害者發出一份空白郵件，導致受害者的系統崩潰並重置，而系統崩潰令駭客得以竊取照片和聯絡人資訊等其他數據。

ZecOps聲稱，即使是基於最新版本iOS系統運行的iPhone，駭客也能利用這個漏洞遠端竊取其數據。

加拿大學術安全研究組織「公民實驗室」（Citizen Lab）的安全研究員馬爾扎克（Bill Marczak）表示，ZecOps發現的這個漏洞很「嚇人」。他說道：「駭客攻擊很多時候是可以預防的，這個事實可以讓人感到安慰。但有了這個漏洞，不管你是不是擁有網路安全博士學位，都會讓你吃不下飯。」