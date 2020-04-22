5G iPhone可能延後推出！　分析師：SE Plus將錯開i12延至2021下半年

▲iPhone SE Plus傳推延至2021下半年。（圖／資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤先前在一份報告中指出，蘋果正在研發將於2021年上半年發布的 iPhone SE Plus，但應會推延至2021下半年，‌預計將配備5.5或6.1吋的全螢幕，但不會配備 Face ID，而會將 Touch ID 移至手機右側的電源鍵上。

蘋果將 iPhone 12 的批量生產推延到10月，導致今年推出的時間較預期晚，據報導指出，iPhone SE Plus 將會與 iPhone 12 錯開；由於沒有 Face ID 的‌關係，iPhone‌ SE Plus 的正面僅需要容納標準的前置鏡頭、麥克風和喇叭，推測其價格還是會低於蘋果的旗艦款手機。

郭明錤指出，由於4月初用於捕捉毫米波訊號（mmWave ）封裝天線（AiP）的設計發生了變化，測試實驗室也已關閉，將使5G版的 iPhone上市 被推延，「然後我們認為 5G iPhone 的出貨量分配將從15～20％減少到5～10％。」

另外他也指出，iPhone SE 目前的銷售情況優於預期，然而 iPhone 的總體需求卻在下降，他估計第二季 iPhone 的出貨量約2,900萬～3,200萬支，較去年同期下降20～25％；郭預計本季將發售1200萬～1400萬支 iPhone SE，第三季再發售1,000萬支。若消費者信心和購買力在第三季有所恢復，iPhone 的總體出貨量可能會較去年同期下降10～15％。

蘋果剛發佈的 iPhone‌ SE 價格相當便宜，設計與‌ iPhone‌ 8 類似，但具有升級的A13處理器和Touch ID‌功能，結合了舊款的 iPhone‌ 設計和新款 iPhone 的性能，對於使用 iPhone 8 以下的用戶來說，它是一個相當具有吸引力的升級選項。

目前並沒有關於 iPhone‌ SE Plus 價格的詳細信息，但可以確定的是，SE 系列儘管採用了全螢幕設計和Touch ID‌，它的價格可能還是會低於蘋果的旗艦機型。



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