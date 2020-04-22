2019年平板電腦市場冠軍：iPad！　市佔率高達44％

▲蘋果在平板電腦市場遙遙領先。（圖／取自phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

《Strategy Analytics》發佈的一份報告中顯示，全球平板電腦應用處理器（AP）市場較去年同期增長2％，達到19億美元（約新台幣570億元），蘋果以44％的收入佔比領先市場。由於蘋果只為自己的產品開發晶片，這表示 iPad 在2019年佔據全球平板電腦市場44％的市佔，高通和英特爾緊追在後，分別佔據16％的市佔，再來分別是聯發科和三星LSI。

▲2019年平板電腦應用處理器(AP)市佔率。（圖／取自《Strategy Analytics》）

蘋果去年推出三款新的平板，3月同時推出第五代7.9吋的 iPad mini 和第三代10.5吋 iPad Air，搭載A12驅動晶片；9月推出10.2吋的 iPad，採用與iPhone 7系列相同的A10晶片組。

《Strategy Analytics》副總監 Sravan Kundojjala 表示，儘管平均銷售價格（ASP）表現強勁，但平板出貨量下降的趨勢仍對平板的AP供應商來說是一個挑戰。它們估計，使用x86處理器的平板電腦AP在去年佔據了11％的比例，Intel 佔 Windows 平板電腦AP的大部分出貨量，高通正在嘗試透過蜂窩Snapdragon Compute平台，將8cx、8c和7c擴展到 Windows 生態系統。

《Strategy Analytics》手機組件技術執行總監 Stuart Robinson 指出，華為的 HiSilicon 部門和三星 LSI 較去年同期均有增長，兩家公司都繼續利用內部客戶關係和蜂窩集成能力，來獲得平板電腦AP市場的市佔比。

儘管數據中並沒有顯示製造商去年的平板電腦銷量，然而這足以證實 iPad 是2019年全球最暢銷的平板電腦。



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