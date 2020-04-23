太愛耍帥當心踩雷　網友票選最討厭的10種NG男是你嗎？

▲很多男生喜歡在女生面前耍帥、裝幽默，殊不知用錯方法不僅沒用還會被討厭，女生們眼睛都很利的！（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

男生女生思維大不同，網路上經常有人將感情問題po上網尋求鄉民協助，討論內容包羅萬象，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10大在女生心中超級NG的行為表現，男生們快看看自己有沒有踩雷，不改就GG啦。

第10名：內褲外露

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穿搭經常呈現災難樣，或是天天邋遢見人，就算非「外貌協會」都無法接受，第一印象大扣分，尤其是褲子穿超低、露出一大截花花內褲的穿著，真的會讓人看了好阿雜。

第9名：愛對妹子品頭論足

很多男生就是愛看妹，甚至還會品頭論足，就算沒有真的行動，這種對女性缺乏尊重的行為其實令人覺得很不舒服啊！

第8名：動不動使用暴力

只要使用暴力就是渣！成天只會動手動腳、喜歡用暴力解決事情，除了告訴別人你的EQ很低之外，還有可能會觸法，最重要的是，愛使用暴力的人太有變成恐怖情人的潛力了，女生絕對是避之唯恐不及。

第7名：出口成髒

動不動使用粗話當發語詞，還覺得自己很直率？那你真的誤會很大。沒有人會喜歡一天到晚把粗話掛在嘴上的人，男生們千萬要搞清楚狀況啊。

第6名：超愛吹噓自己＆炫耀財力

有些自大男超愛自誇，尤其是動不動曬一些名車名錶名鞋，雖然有財力會讓人羨慕，但是太高調的炫富反而會很像土豪，更別說是「打腫臉充胖子」的那一類，讓女孩們傻眼到不行。

第5名：沈迷遊戲瘋狂課金

喜歡打電動或是手遊的人不少，用來打發時間還能動動腦，但如果太過沉迷，一進入遊戲就是好幾個小時，甚至花費大量金錢，那可就會影響到日常生活，尤其是一直燒錢真的會讓女生完全不想靠近啊。

第4名：整天臭臉

不是臭臉就能成為偶像劇裡的高冷男！現實生活中，如果男生一天到晚擺臭臉可是不會受到青睞的，沒有人希望一直熱臉貼冷屁股，太愛擺臭臉會讓身邊的人覺得很無奈啊。

第3名：全身都是菸味

雖然成年人可以為自己的選擇負責，但有很多男生抽菸的理由卻是因為「很帥」，那真的是大錯特錯，並不是人人都能接受菸味，如果你又是那種全身瀰漫濃濃菸味的男子，那就抱歉啦！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

第2名：愛開黃腔

開黃腔、說黃色笑話絕對不是「幽默」，反而會讓女生覺得沒水準，再嚴重一點還有可能會讓人覺得你在性騷擾！各位男性快改掉開黃腔的習慣吧，好好聊天很難嗎？

第1名：脾氣極差愛大吼大叫

人與人之間相處，最怕一方突然情緒失控大吼大叫，情商太低經常理智線斷裂，甚至口出惡言，只會讓人害怕你不知道什麼時候會動手動腳，反而想離你遠遠的。