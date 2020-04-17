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現實版《夫妻的世界》　十大婚姻現實面揭「走不下去」原因　網友分享字字血淚

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▲▼婚姻,夫妻的世界,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

▲交換誓言的時候彼此都是真心的，但是進入婚姻之後，誓言通通成了「逝」言。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

人人都渴望找到一個能相伴一生的伴侶，攜手步入婚姻，但郎才女貌、天造地設，時間一久往往也抵擋不住現實的考驗，近期火紅的韓劇《夫妻的世界》就將「離婚」描述成一場「戰爭」，在網路上掀起話題。究竟誓約是從什麼時候開始變成「逝」約？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網友血淚分享的十大「婚姻逝約」，你是否也正身在其中？ 

性生活失衡

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婚後兩人為了生活而忙碌工作，假日還要配合彼此的家庭活動，連休息的時間也不夠，更別說是親密關係了，久而久之漸漸失去激情好像也是很常發生的事情，這也可能會成為婚姻中的引爆點。

網友這麼說：

「沒有激情」

「性生活對有需求的人來說非常重要。很多夫妻間不爽的事情，開心打一砲就能解決。但性生活如果不合，會讓另一方漸漸枯萎」

▲▼婚姻,夫妻的世界,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

日常瑣事斤斤計較

生活就是柴米油鹽醬醋茶，從數不盡的瑣碎事物內堆積出來的產物，地板誰拖、垃圾有沒有好好分類、掀不掀馬桶蓋⋯⋯每一件都是小事，但往往會成為兩人爭執的開端。

網友這麼說：

「婚姻真的是一個照妖鏡。進入婚姻，就會有很多生活的瑣事。因為日常瑣事太多，最容易被犧牲的就是感覺跟感情。」

「我愛寶寶，也愛老公，但被日常瑣事壓到喘不過氣」

身材走樣缺點藏不住

隨著年紀增長，身材沒有年輕時那麼「鮮」好像也是理所當然，但如果不維持良好的飲食及運動習慣，可能會走山得非常快，以前還會覺得另一半幸福肥好可愛，現在看到他的肥肉只會說「泥奏凱」。

網友這麼說：

「男人肚子也會變大⋯⋯」

「我是女生也無法接受另一半變很胖耶⋯⋯每天都要見到，真的不想看到很胖的胖子呀」

角色變多卻失去自我

談戀愛的時候要怎樣「做自己」都沒問題，但婚姻中你不僅要成為一個好的另一半，還要當個盡責的父母、孝順的媳婦或女婿，在外又要是表現優異的員工，每天要滿足這麼多角色已經夠累了，哪還有力氣「做自己」？

網友這麼說：

「婚姻不會填滿你的不足讓你更完美，不會讓你自我實現，婚姻沒有辦法讓你變得萬能，但是可以讓你做點不同的角色」

婆媳問題

在亞洲社會，結婚往往不只是兩個人的事情，兩個家庭就有兩套觀念，而且每個人都有一張嘴，意見百百種，尤其是婆媳之間到底該「磨合」還是「配合」？種種溝通問題堪稱是婚姻中最大的難題。

網友這麼說：

「光跟先生一起生活就是大考驗彼此要協調配合，再加上其他家人根本是打一場戰爭了」

被催生壓力大

結過婚的人都知道，從談戀愛被問「什麼時候要結婚」，到結婚的「什麼時候生小孩」，才生完第一胎，又緊接著聽見「什麼時候生老二」，真是讓人覺得站著說話不腰疼！「婚姻是我的肚子也是我的，問這麼多，難道生出來是你要養嗎？」偏偏問出這些問句的通常都是長輩，只能隱忍，若是有不孕等難處，更令人壓力山大。

網友這麼說：

「不得不接受不孕的殘忍事實，這樣的婚姻多少讓人覺得隔一道牆」

「我是超怕打針吃藥的，還不是硬著頭皮去做試管，植入後失敗又要忙著安慰先生的心情，那誰又能來安慰我失落的心情呢」

▲▼婚姻,夫妻的世界,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

生活乏味失去熱情

談戀愛的時候看著對方喝水都甜，身邊充滿粉紅泡泡，看到什麼都新鮮，但日子一長，生活中的刺激跟新鮮感漸漸減少，看不順眼的事情也越來越多，最終累積成不滿，失去熱情之後，真的會讓婚姻索然無味。

網友這麼說：

「每天各自上班，回家他打電動，我看電視。然後，睡覺，又一天的開始」

「在一起做很多事只是流於形式，一點浪漫甜蜜的感覺也沒有」

事業家庭難兼顧

只有愛情沒有麵包是不可能長久的，在追求事業成就跟提升經濟能力的同時，要能兼顧婚姻中的大小事確實很困難，如果有了小孩，更是難上加難，但事業跟家庭兩者該如何兼顧，就是婚姻中的雙方需要好好溝通的關鍵。

網友這麼說：

「小孩的成長只有一次，錯過就可惜了；媽媽的人生也只有一次，錯過了也非常可惜。如果要追求事業，記得要感謝老公，補償小孩」

「錢不夠可以再賺，感情不夠只會漸行漸遠哦」

經濟壓力壓垮愛情

「貧賤夫妻百事哀」，這句老話還是有道理在的，結婚只是荷包失血的起點，買房、買車、生小孩、養小孩，樣樣都花錢，以前說的「愛能戰勝一切」，在經濟壓力之下，都是血淋淋的婚姻考驗。

網友這麼說：

「真的是遲早會走不下去」

「真的要滿足生存需求之後，人才比較容易互相」

▲▼婚姻,夫妻的世界,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

照顧小孩耗盡心力

生小孩之前兩人世界濃情蜜意，生了小孩之後，多了一份責任與義務，不只要對另一半負責，更要對孩子負責，身份頓時有了大轉變，小孩的照護、教養觀念更是一大關卡，種種壓力與困難，真的可以一秒戳破婚姻的夢幻泡泡。

網友這麼說：

「我一直覺得婚姻不是愛情的墳墓，育兒才是」

「遇到教養觀念不同的另一半很容易後悔結婚啊」

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