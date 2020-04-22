23歲爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要「36000元塔位」選擇原諒！

▲台南酒店妹酒駕撞死晨運婦。（圖／記者洪正達翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台南一名23歲官姓酒店妹日前酒駕撞死一名穆姓女子，被依公共危險罪移送辦，檢方諭令10萬元交保。官女19日在母親的陪同下赴告別式，向死者家屬下跪道歉請求原諒。今（22）日在南區調解會的協助下，基督徒穆父同意與官女和解，僅要求對方支付36,000元的納骨塔費用。

官女19日在母親的陪同下，先到穆女告別式上獻花致意，並向家屬下跪請求原諒，結束後又前往穆家致意。據悉，在南區文南里長陳清泉的協助下，官女連同母親與穆父、穆女妹妹及妹婿今（22）日前往南區調解會，在主席的見證下，雙方當下簽立和解書。和解內容指出，在不包括強制責任險理賠下，死者家屬僅要求官女以36,000元購買穆女納骨塔塔位。

▲酒店妹酒駕撞死人以36,000元與對方家屬和解。（圖／翻攝臉書）

這起事件發生在11日凌晨4時許，事發當時官女疑似在私下接桌之後，又酒後駕車上路，先是沿著中西區海安路一段由南往北行駛，在行經尊王路口時，突然撞上前方機車道一名55歲的穆姓婦人，導致對方傷重不治。更離譜的是，官女在救護車上時，不僅看上去相當淡定，甚至還囂張打卡，「搞一個大陣仗」。

另外，警方在事發當下打開車門時，官女不僅身上酒氣沖天，且車內還有濃濃毒品味，警方因此懷疑官女可能是酒醉、吸毒後還駕車；經過送醫抽血檢測，官女的酒測值逾0.5毫克，明顯已經超標；而她是否有吸毒，還有待深入釐清。事後，官女被依公共危險罪移送台南地檢署，之後被檢方諭令10萬元交保。

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