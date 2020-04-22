韓國瑜就職典禮地驚崩10米天坑　深夜塌陷原因竟是「海水漲潮」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區光復三街及河東路興建中的大型建築工地，21日於建築基地施作連續壁時，造成鄰近路面下沉情形。工務局接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，現場初步勘驗結果，疑似因漲潮導致連續壁穩定液濃度降低，造成內外側土壓力不平衡導致連續壁開挖坍孔，致道路塌陷有公共安全疑慮，依據建築法第58 條規定當場勒令承造廠商停工。

▲高雄市政府工務局長深夜前往坍塌現場了解情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次施工災變現場，市府工務局立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，為防範公共安全，吳明昌局長隨即率建管處處長、道路挖掘管理中心、養護工程處及市府水利局等單位赴現場勘查災情。

▲高雄市政府工務局長深夜前往坍塌現場了解情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

承造商於坑洞內底部回填礫石級配、上層回填水泥砂漿進行緊急處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工，請住戶安心。

工務局22日早上召開災變會議，召集本案之起、承、監造人、工務局養工處、挖管中心、工程企劃處及高雄市土木技師公會等單位，要求建設公司、營造廠商立即針對鄰近道路及建築物施作監測及地下透地雷達作業，了解有無地基掏空之問題，另做好鄰近居民之敦親睦鄰工作，俟完成補強作業及復工計畫送工務局備查，始得復工。

▲高雄市政府工務局長深夜前往坍塌現場了解情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府工務局長深夜前往坍塌現場了解情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）