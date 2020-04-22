爆打搶走記者手機！　河南官員急道歉「資料卻全清空」...問啥都不知

▲記者於河南採訪遭阻擋、暴打。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

河南日前4名兒童在工地被活埋致死，各家傳媒到場採訪，但21日卻有多名記者遭暴力毆打和阻撓，甚至手機還被搶走。原陽縣宣傳部副部長當天晚上送回手機，但記者打開卻發現手機已被完全清空，回到原廠設置。對此狀況，副部長是一問三不知。

綜合陸媒報導， 4名兒童21日下午在當地公墓下葬，新京報、紅星新聞、上遊新聞等多家記者遭到不明身分人士阻擋，並且發生肢體衝突，手機更被搶走。原陽官方聲稱，動手打人者是兒童家屬，但多名記者都否認。

▲記者手機打開後，呈現初始HELLO畫面。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

原陽縣委宣傳部卞副部長21日晚間10時前往飯店，送回2名記者被搶走的手機。記者得手機內本來有下午被打的現場畫面，但是兩人打開後發現，2台手機都被重製了，「手機是裝在這個牛皮袋裡送來的，一開機裡面什麼都沒有，不知道是被誰刷了機，手機裡面什麼都沒有了」，甚至連通訊錄都沒了。

卞副部長表示，不認識送還手機的人。除此之外，對於「毆打記者的人是誰？為什麼攔阻記者？為什麼把手機重製？」的問題，副部長全部回答「不清楚」，此次前來就是要道歉。副部長雖然指出之後會調查，但是對於如何調查，卻沉默不語。

原陽縣委宣傳部卞副部長曾在受訪時指出 ，有死者家屬不同意採訪，與記者發生衝突，當時雖然有兩名村幹部在場，但家屬情緒激動，也管控不了。

但記者指出，事發前不到半小時，才跟家屬進行過良好的溝通，家屬也同意記者跟隨去下葬現場。而且根據連日來採訪的多名家屬和事發現場衝突者對比，沒有見過動手的相關人士。