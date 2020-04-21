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iPad Pro巧控鍵盤首支宣傳片出爐！　官網預購9,490元起

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲2020 iPad Pro與巧控鍵盤。（圖／記者VOGUE攝） 

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果官方週一發佈了一支新廣告，宣傳重點除了2020年新一代的 iPad Pro，還有其魔術鍵盤「Float」（巧控鍵盤）。這支概念宣傳片相當有趣，影片中 iPad Pro及 Float 配合一隻好奇的彩色蜂鳥在螢幕上盤旋飛舞，暗示此魔術鍵盤能夠配合使用者的高調整性。

魔術鍵盤「Float」最大的特色是它的易於調整性與貼合性，此外仔細看，廣告還特別強調了 iPad Pro 上的 LiDAR 新型光學掃描雙鏡頭系統，最後出現廣告標語「您的下一台電腦」，顯現出新 iPad Pro 的強大。

據科技外媒《MacRumors》報導，2020的 iPad Pro 比大多數筆記型電腦速度要快，且具有迄今為止最先進的行動顯示器，另借助廣角和超廣角鏡頭，及新的 LiDAR 系統，將AR功能提升到一個新的水平。

蘋果在3月首次推出了新的 ‌iPad Pro‌，有11吋和12.9吋的機型，同時推出了新的魔術鍵盤「Float」。魔術鍵盤原定於5月份推出，但蘋果在上週提前發佈該鍵盤，預計新配件將於本週面世。

‌iPad Pro‌ 的起價為新台幣25,900元，而 Float 的起價為新台幣9,490元，現皆可從蘋果官網上進行預購。

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