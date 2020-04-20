最新iPhone SE 無預警發佈！流暢迷人設計回歸簡約黑白　五大購入重點請筆記

Apple 無預警發表全新 iPhone新機！第 2 代 iPhone SE除了基本流暢的線條，配備 4.7 吋 Retina HD 顯示器外，也再度將領先業界的安全保護機制 Touch ID回歸。全新的 iPhone SE由裡到外徹底重新打造，是一款價格令人心動不已的 iPhone。iPhone SE 備有三種亮麗色彩：黑色、白色與 (PRODUCT)RED；並且將於 4 月 17 日 (星期五) 起開始預訂，售價僅 NT$ 14,500 起。而這次的第 2 代 iPhone SE和第一代有什麼差別，以及有什麼特色，五點帶你重點筆記。

「第 1 代 iPhone SE 以它的小巧尺寸、高階效能和實惠價格等種種獨特優勢，廣受眾多消費者的歡迎。全新第 2 代 iPhone SE 奠基於這樣絕妙的創意，並在各個方面有所提升，包括配備我們歷來最出色的單相機系統，可拍攝精彩的照片與影片，但它的價格卻依然令人心動。」- Apple 全球行銷資深副總裁Phil Schiller

1. 深受喜愛的 4.7 吋顯示器設計&Touch ID功能

採用航太等級鋁金屬與堅固玻璃材質設計，機身正面以全黑呈現，備讓人熟悉的主畫面按鈕（採用藍寶石水晶設計）鋼環則用於偵測使用者的指紋，深受喜愛的Touch ID功能也跟著回歸。第 2 代 iPhone SE備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 三種外觀可供選擇。防潑抗水又防塵， 防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘。4.7 吋 Retina HD 顯示器具備「原彩」顯示技術，會根據環境光度調整白平衡，觀看體驗有如在紙上閱讀般的自然舒適。

2. 智慧型手機中最快速的晶片A13 仿生

A13 仿生隨著 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 推出，是迄今智慧型手機中最快速的晶片，為 iPhone SE 處理的各種工作提供了非凡卓越的效能。A13 仿生相當適合攝影、遊戲與擴增實境體驗，使每個操作感覺無比流暢。

3. 無線充電功能 & 雙SIM卡

A13 仿生專為效率而打造，同時還支援 iPhone SE 出色的電池續航力。iPhone SE 具有支援 Qi 認證充電器的無線充電功能，支援快速充電，可在短短 30 分鐘內提供最高可達 50％ 的電量。Wi-Fi 6 和 Gigabit 等級 LTE 提供快如閃電的下載速度。包含 eSIM 的雙 SIM 卡為使用者提供了靈活性，使其可在單一裝置上擁有兩個獨立的手機門號。

4. 全新相機體驗

iPhone SE 配備 1200 萬像素 f/1.8 光圈的廣角相機，並採用影像訊號處理器和 A13 仿生的神經引擎來發揮運算攝影的更多優勢，包括「人像」模式、全部六種「人像光線」效果，以及「景深控制」。利用機器學習技術和單眼深度估計，iPhone SE 還可以透過前置相機拍攝出令人驚豔的人像照。新一代智慧型 HDR 登上 iPhone SE，可聰明地對畫面中可識別拍攝主體進行補光，進而獲得外觀更自然的影像，具有令人驚豔的亮部與陰影細節。

iPhone SE通過Smart HDR可以拍攝出令人讚嘆的照片，在包括所有六個Portrait Lighting效果的Portrait模式下可以拍攝出令人驚嘆的人像，而藉助QuickTake，用戶可以輕鬆切換到視頻錄製而無需退出Photos模式。

前置和後置相機上的立體聲音訊錄製和電影級視訊穩定功能，讓影片更有如臨其境的效果。後置相機支援拍攝最高達 60 fps 的 4K 高畫質影片，iPhone SE 現在具備延伸動態範圍，能以最高達 30 fps 來捕捉更多亮部細節。與iPhone 11相同，也可在前置和後置相機上運用「快錄」影片功能，不須切換離開「照片」模式即可錄製影片。透過 iOS 13 先進的「相機」與「照片」功能，這些強大工具使得原生編輯變得更加全面和直覺，不似以往僅可用於編輯照片。

5. 換機無縫接軌

與其他智能手機不同的是，帶有iOS 13的iPhone SE提供無縫的軟件和硬件集成體驗。iOS 13具有深色模式的戲劇性外觀，使用Apple登錄功能以更私密的方式登錄應用程序和網站的功能。

【價格與上市日期】

1.iPhone SE 將推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14,500 起。

2.可在apple.com/tw、Apple Store app 及 Apple 直營店，透過折抵換購的方式 ，以每月875元或NT$10,500起的價格購買iPhone SE。

3.iPhone SE 將於 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在美國以及 40 多個其他國家和地區的 Apple、Apple 授權經銷商與特定電信業者通路販售。

※TRAVIS HUNG

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