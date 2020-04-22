闖屋掃視2分鐘...他抓下粉紅內內！轉身躲圍牆「興奮撫弄」　完事從容洗香香

▲阿正被依法判6月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／澎湖報導

一名男子「阿正」（化名）對女性內衣有特殊迷戀，竟然就闖入一名女性家中，大肆尋找內衣，之後還直接在圍牆邊用內衣開始自慰，又隨手將內衣丟到草叢，行徑相當誇張。對此，澎湖地院審理後，依法判他6月徒刑、緩刑2年。

判決指出，阿正對於女性內衣異常迷戀，因此竟於2019年12月某日，擅自闖入一間住宅內，並在客廳、工作室中搜索女性內衣，而在目視2分鐘都未得手後，阿正於離開前在屋外曬衣架上，看見一件粉紅色運動內衣，隨即徒手將其取下。

阿正偷得內衣後，竟手持內衣到圍牆邊解下褲子開始自慰，直到他聽到屋主返家的聲音後，才快步離開現場，而在逃跑過程中，還隨手將內衣棄置在草叢內，接著就佯裝沒事地回到家中洗澡換褲子。

阿正偷內衣猥褻的行徑全都被監視器給拍下，而警方將他逮捕後，他也於警訊中對案情坦承不諱。對此，法官審理後認為，阿正的行徑已經觸犯侵入住宅竊盜罪，因此判他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並應於判決確定之日起6個月內向公庫支付新台幣9萬元。

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