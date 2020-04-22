伸手摸朋友小鳥...他發出「銷魂喘息」！下秒遭鐵條爆擊　頭皮血淋淋當場慘死

▲阿傑將阿志活活打死。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）與朋友「阿志」（化名）日前一同飲酒，而在喝酒期間，阿志突然拉開他褲子拉鍊，伸手撫摸其生殖器，雖然當下即遭到阿傑推開並喝斥：「我不喜歡」，但阿志不僅沒有停止，還發出呻吟。阿志的舉動讓阿傑當場暴怒，隨後6度痛毆對方，導致阿志傷重不治死亡。對此，法院審理後，依傷害致死罪判他6年4月徒刑。

判決指出，阿傑與阿志是舊識，而兩人日前到阿傑家中飲酒，但在一起喝下2瓶威士忌後，雙方都有些酒醉，而過程中阿志開始用手指摳弄阿傑的手臂，並伸手挑逗想要睡覺的阿傑，接著還將其褲子拉鍊拉下，並用手撫摸其性器，而遭到阿傑拒絕後，阿志仍未停止，讓氣極了的阿傑忍不住出拳毆打對方。

遭到阿傑毆打的阿志依舊沒有停止動作，仍是用手不斷撫弄阿傑的生殖器，甚至還發出呻吟，讓阿傑忍無可忍，拿金屬條、燈管重擊他的頭部、胸部、四肢，但阿傑明知道對方已無反擊之力，竟又先後共6度持金屬製桌腳等物品痛毆阿志，造成他頭皮大面積出血、兩側肋骨多處骨折、縱膈腔前軟組織出血、兩眼眶皮下出血等，最終因性休克及呼吸衰竭而傷亡。

對此，阿傑醒後發現自己將阿志打死後，向警方自首並坦承犯行，而一審法官審理後，依犯傷害致死判他有期徒刑9年，但案經上訴到台中高分院後，高分院法官認為，考量他已經與被害者家屬達成調解，因此改判他6年4月徒刑。

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