LINE群「東淫西賤...」約到嫩妹！他秒載到摩鐵激戰　姑姑一看裸照嚇壞

▲張男與小凡發生關係，因此被判1年6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名張姓男子在日前在LINE群組「東淫西賤南蕩北色中痴漢」結識了一名國中妹「小凡」，卻在明知道對方未成年情況下，還騎車載她到摩鐵發生性行為，而小凡異常的行徑，引起姑姑的懷疑，經進一步追查她的手機，才讓整起案件曝光。對此，一、二審法官審理後，依法判張男1年6月徒刑，而全案日前上訴到最高法院，已由最高法院駁回。

判決指出，當時年僅國二的小凡，加入了一個LINE群組，而在加入該群組前，也須依該群組規定，寫下年齡、生日、自我介紹等，但張男卻在明知道小凡未成年的情況下，與對方相約見面後，騎車載人到汽車旅館、家裡2度發生性行為。

全案之所以會曝光，是因為小凡異常的行徑，引起姑姑的懷疑，進一步追問之下，在小凡的手機裡發現與張男的親密合照、影音、照片。對此，張男否認犯案，不僅辯稱相互擁抱的裸照是小凡堅持要拍、自己不知道小凡未成年，還聲稱會去摩鐵也是因為她說沒去過，才會載她去，根本沒有和對方發生過性行為。

不過，法官勘驗種種證據後認為，張男的說詞僅為推卸之詞，因此依法判對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判他1年6月徒刑，而全案經上訴最高法院後，遭到法官駁回上訴，全案確定。

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