　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呂若瑟募款6天破1.5億！首批物資1710Kg啟運達義大利…神父修女超感動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼神父募款捐贈物資至義大利。（圖／羅東聖母醫院提供）

▲第一批國外採購的防疫物資已安全抵達義大利，當地醫療團隊表達滿滿感謝。（圖／羅東聖母醫院提供）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

義大利受疫情影響，缺乏物資神父呂若瑟向外求助，募款從1日開始至7日傍晚，捐款達到1億5千多萬元！募款活動喊停後，10日第一批國外採購的防疫物資已安全抵達義大利，當地的神父修女們感動萬分的表示，「感謝台灣，我們雖然距離千里之遙，但因為『愛』把我們的距離拉近了，有你們真好」。

▲▼神父募款捐贈物資至義大利。（圖／羅東聖母醫院提供）

請繼續往下閱讀...

▲各界的愛心紛紛裝入貼有「LOVE FROM TAIWAN」的箱子內。（圖／羅東聖母醫院提供）

義大利神父呂若瑟日前因為家鄉疫情慘重，寫信求救希望台灣人可以幫助他的家鄉，短短6日捐款金額就高達了1億5千萬。且除了愛心款項外，各界愛心物資也陸續送來，目前經清點，第一批打包物資總計274箱，重達1710公斤，包含口罩、防護面罩、護目鏡、防護衣、額溫槍、醫療手套、消毒錠…等，其中光是口罩就多達1.6萬餘片，數量相當龐大。義大利駐台代表紀大為22日早到羅東聖母醫院代表受贈，首批台灣國內募集的物資完成受贈儀式後，11時30分啟運至義大利。

▲▼神父募款捐贈物資至義大利。（圖／羅東聖母醫院提供）

▲募資活動不分宗教，大家齊聚發揮愛心。（圖／羅東聖母醫院提供）

神父呂若瑟看著一箱箱打包好印有「LOVE FROM TAIWAN」標章的物資開心表示，「雖然疲累但一切都值得，今天終於要帶著滿滿的祝福，將第一批的國內愛心物資運送義大利」，最後他也不斷感謝每一位捐助者，「不論是個人還是團體，沒有宗教的分別，懷著一顆愛人、助人的心，協助我們完成這次「愛送義大利」的艱難任務」，強調沒有大家的幫忙他根本無法獨力完成。

呂神父說，這段期間各方神父、修士們不斷感念台灣各界的愛心，因此他們時常祈禱，祈求天主降福台灣，恩寵所有的台灣鄉親，更要祝福大家的每一天都平安喜樂！

►偷偷分享少女秘密！

▲▼神父募款捐贈物資至義大利。（圖／羅東聖母醫院提供）

▲▼神父募款捐贈物資至義大利。（圖／羅東聖母醫院提供）

▲▼物資捐贈表。（圖／記者游芳男翻攝）

ET快訊
快煮壺買一送一！超狂殺價1980元→768元
磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」　莊人祥曝最新檢驗狀況
楊又穎輕生前晚「笑著說求救訊號」　最後的模樣曝光
快訊／韓國瑜宣布：5/3高市府進行「兵推演練」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸　農委會補助每公斤40元運費

HBO等7頻道將斷訊？北都不排除提存授權費爭取續播

高鐵「類梅花座」上路！靠窗座位先賣　間隔增2到3排

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

白髮運將「土城→木柵開2小時」過程猛問路！她一看登記證不對勁　結局扯爆

黃珊珊坦言「疫災考驗人的信任」　陳時中認同：人開始不信任，病毒有機可趁

騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」莊人祥：64人已採檢

南紡購物中心全力打造安心消費環境　黃偉哲親赴商場為全館人員打氣

口罩實名制3.0今上路　超商、APP都能預購！陳時中：可完全支用無虞

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸　農委會補助每公斤40元運費

HBO等7頻道將斷訊？北都不排除提存授權費爭取續播

高鐵「類梅花座」上路！靠窗座位先賣　間隔增2到3排

228連假有官兵暈船！張上淳「呵呵」：頭痛暈船不代表感染

白髮運將「土城→木柵開2小時」過程猛問路！她一看登記證不對勁　結局扯爆

黃珊珊坦言「疫災考驗人的信任」　陳時中認同：人開始不信任，病毒有機可趁

騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」莊人祥：64人已採檢

南紡購物中心全力打造安心消費環境　黃偉哲親赴商場為全館人員打氣

口罩實名制3.0今上路　超商、APP都能預購！陳時中：可完全支用無虞

長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到

臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

新竹人等到了　曼谷新泰式料理Lady nara新竹SOGO店4/23開幕

羅志祥「15年前選秀嫩照」曝光！　模仿郭富城狂抖：我腿都軟了

「五一假期」9千萬人想去玩！　陸外交部：暫勿出國避免交叉感染

郭子乾健檢數據亮警訊　醫師下重話…聞「中風」2字驚呆

減少口罩卡粉！7款玫瑰精粹「定妝噴霧」推薦　直接囤兩瓶在身邊

王金平、蘇嘉全、游錫堃「種樹大和解」　前省議會暢談佛法救地球

聯電挺第一線醫護人員　捐紫光滅菌機器人給台安醫院　

誆治椎間盤突出…手戴套抹油「被插肛5分鐘花1200元」　他又痛又羞…怒提告

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」嗨爆

即／高雄確診官兵最新足跡！草衙道等5處都入列

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

嬰兒出生16小時確感染！　醫：懷孕準媽媽們要小心防護

快訊／又見磐石艦官兵確診！新增1例新冠肺炎

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

更多熱門

相關新聞

義大利棒聯宣佈6月14日開季

義大利棒聯宣佈6月14日開季

韓職KBO宣佈將在5月5日採閉門的方式開季，讓4月12日開打的中職不再「全球獨步」，受到新冠肺炎疫情影響最嚴重的義大利，敲定將在6月14日展開新賽季，壘球聯盟也一同開季。

法拉利宣布將協助生產呼吸器

法拉利宣布將協助生產呼吸器

法拉利「最強敞篷」812 GTS登台

法拉利「最強敞篷」812 GTS登台

義大利預計5/4起「逐步解除封鎖」

義大利預計5/4起「逐步解除封鎖」

全球247萬人染疫17萬死！24小時內近5000死

全球247萬人染疫17萬死！24小時內近5000死

關鍵字：

羅東聖母醫院呂若瑟神父物資募資義大利

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面