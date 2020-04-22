呂若瑟募款6天破1.5億！首批物資1710Kg啟運達義大利…神父修女超感動

▲第一批國外採購的防疫物資已安全抵達義大利，當地醫療團隊表達滿滿感謝。（圖／羅東聖母醫院提供）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

義大利受疫情影響，缺乏物資神父呂若瑟向外求助，募款從1日開始至7日傍晚，捐款達到1億5千多萬元！募款活動喊停後，10日第一批國外採購的防疫物資已安全抵達義大利，當地的神父修女們感動萬分的表示，「感謝台灣，我們雖然距離千里之遙，但因為『愛』把我們的距離拉近了，有你們真好」。

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▲各界的愛心紛紛裝入貼有「LOVE FROM TAIWAN」的箱子內。（圖／羅東聖母醫院提供）

義大利神父呂若瑟日前因為家鄉疫情慘重，寫信求救希望台灣人可以幫助他的家鄉，短短6日捐款金額就高達了1億5千萬。且除了愛心款項外，各界愛心物資也陸續送來，目前經清點，第一批打包物資總計274箱，重達1710公斤，包含口罩、防護面罩、護目鏡、防護衣、額溫槍、醫療手套、消毒錠…等，其中光是口罩就多達1.6萬餘片，數量相當龐大。義大利駐台代表紀大為22日早到羅東聖母醫院代表受贈，首批台灣國內募集的物資完成受贈儀式後，11時30分啟運至義大利。

▲募資活動不分宗教，大家齊聚發揮愛心。（圖／羅東聖母醫院提供）

神父呂若瑟看著一箱箱打包好印有「LOVE FROM TAIWAN」標章的物資開心表示，「雖然疲累但一切都值得，今天終於要帶著滿滿的祝福，將第一批的國內愛心物資運送義大利」，最後他也不斷感謝每一位捐助者，「不論是個人還是團體，沒有宗教的分別，懷著一顆愛人、助人的心，協助我們完成這次「愛送義大利」的艱難任務」，強調沒有大家的幫忙他根本無法獨力完成。

呂神父說，這段期間各方神父、修士們不斷感念台灣各界的愛心，因此他們時常祈禱，祈求天主降福台灣，恩寵所有的台灣鄉親，更要祝福大家的每一天都平安喜樂！

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