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為民服務再升級　台南市議會設置紓困諮詢專線

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▲台南市議會郭信良議長宣布，即日起議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民電詢問，免去到處找不到協助窗口的困擾。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長宣布，即日起議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民電詢問，免去到處找不到協助窗口的困擾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

還在為紓困政策及方案太多而一頭霧水嗎？為了便利有紓困需求的民眾，台南市議會郭信良議長22日上午宣布，即日起議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民依據自身情況來電詢問，免去到處找不到協助窗口的困擾。

郭信良議長指出，中央及市府皆有推出新冠肺炎紓困相關政策與方案，但一般市民大眾苦於資訊過於龐雜，有的人根本搞不清自己適用什麼方案，有的人則是想申請紓困卻難以找到洽詢窗口。為了不要讓民眾到處碰壁，台南市議會率先整合各項資訊，讓民眾撥打專線詢問，就能得到指引。

郭信良議長表示，南市議會成立防疫紓困諮詢中心，設置3支專線，號碼分別為390-3590、390-3591、以及390-3592；服務時間為上班日上午9時至下午5時，中午不休息。不管是政策內容、申請資格、或是負責受理單位，都歡迎來電詢問。

▲台南市議會郭信良議長宣布，即日起議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民電詢問，免去到處找不到協助窗口的困擾。（圖／記者林悅翻攝）

郭信良議長說明，與民眾切身相關、最急迫想知道的紓困方案，議會都先研究了解。例如目前最多人詢問的勞工紓困3萬元，條件包括3月31日前在職業工會參加勞工保險，投保薪資在2萬4千元以下，而且107年個人綜合所得稅未達40萬8仟元的課稅標準。只要一通電話，就可以得到解答。

郭信良議長強調，中央有些立意良好的紓困方案，地方人士卻可能因為不知道而沒有在期限內申請，而喪失自身權益。他舉例，台南市有許多養殖漁民，卻少有人知道中央訂有養殖漁業生產調節獎勵，對於整池消毒、疏養及延後放養都有獎勵金，申請期限僅到4月30日。需要知道細節的漁民就該趕快來電。

郭信良議長說，議會不僅提供防疫紓困諮詢服務，有關紓困方案的各項建議，如有民眾提出，議會也將代為向主管單位反映，讓各項政策及方案更符合民眾所需，大家都順利度過疫情帶來的衝擊。

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