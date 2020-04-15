媽祖生吉日吉時　陳世輝登記參選民進黨台南市黨部主委

▲擔任台南市黨部執委13屆26年的陳世輝，選在在天上聖母媽祖誕辰這天下午，前往民進黨台南市黨部登記參選主委。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擔任台南市黨部執委13屆26年的陳世輝，選在在天上聖母媽祖誕辰這天下午，前往民進黨台南市黨部登記參選主委，陳世輝登記後表示，登記參選主委者，要將個人資料送檢調單位來個自我調查，以表示每位參選人是「身家清白」，未做任何違法之事。

陳世輝15日下午由多位友人陪同，至民進黨台南市黨部完成登記參選下屆主委選舉。陳世輝說，蔡英文連任得票率與政黨票得票率落差到400多萬票！證明台灣人民對民進黨執政的核心價值「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值己產生了懷疑及不信任感，他如選上主委，不會「以黨領政」來左右市長及任何民意代表的做法，會「以黨輔政」來進行黨務改革。

陳世輝說，大台南20多年的民進黨執政己建立起一套「綠色執政、品質保證」的政治價值觀。不容許被污染，喪失了台南人的榮耀感，他33年在民進黨內的粹錬，已準備好當主委的本能，且他33年的黨務工作，走遍了台南37個行政區，是位最接地氣的人選，本身歷經了代理主委、執行長、政策中心主任、選戰中心主任、議會黨團辦公室主任，資歷完整；從地方到中央選舉的組織串連担當起嘉南農田水利會民進黨團總召、蔡英文嘉南水利後援總會長、蔡英文連任台南巿後援總會執行長、最有能力來擔任主委一職。

陳世輝呼籲三件事，、未來肩付著民進黨價值觀招牌的所有主委候選人除了適用「排黑條款」更應對人格、品德、操守、全部自請檢調單位自我調查，攤在陽光下接受檢驗。二、積極查辦適用政黨法罰則下「賄選行為」以視正聽，樹立黨職改選典範。三、比照總統、巿長初選。舉辦主委選舉公開辯論會就黨務改革、黨務經營、黨務策略發展。

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