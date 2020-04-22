影／敦睦艦隊染疫增至28人！　陳時中籲「少責難」：現在最怕自亂陣腳

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦群聚增至28人，中央流行疫情指揮官陳時中今（22）日表示，敦睦艦隊近期在社會引起很多爭議，早上也看到國防部宣布相關處置，指揮中心除肯定國防部有負責精神，也呼籲社會大眾「多點關懷，少點責難」，因為現在訊息比較混亂，「最怕的就是我們自亂陣腳」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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陳時中表示，敦睦艦隊回來這3天，社區防線如果守不住，就是一大危機，但回來至今第10天，都沒有本土案例確診，整體出院速度也加快，代表醫療整備沒有問題，社區整備也在持續進行。

陳時中提到，地方與中央對於居家隔離、居家檢疫的關懷，也做得越來越好，近來邊境資訊也在掌控之中，不過整體防疫措施，在目前台灣算是做得好的。以前在居家檢驗人數特別多的時候，曾經達到4萬多人，最多到5萬2千人，現在只剩9千多人在按，整體整備應該足夠因應突發情況。

最後，陳時中也表示，未來在社區整備也要持續進行，台灣也分為勸導期、警戒其、管制期斯三階段，現在台灣在勸導期與過渡期之間，希望能做得越久越好。未來也要繼續與國際合作，取得最新疫苗研發資訊，並透過持續心理建設齊心抗疫。



▲4月22日新增1確診，全台確診數達426案。（圖／曾梓倩製）





▲今日新增確診患者是磐石艦實習生。（圖／陳昱璇製）