2歲心臟病童也在列！第二類包機載回229人　1人有症狀送醫

▲搭機民眾都穿著防護衣。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者嚴云岑／台北報導

第二波湖北類包機載回229人，3月向蔡英文總統喊話想回台的2歲心臟病女童，也順利排上登記名單，在21日晚間與媽媽、姊姊一同飛抵台灣。中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，昨晚有1人發燒到37.3度，加上有呼吸道症狀，經防疫醫師評估後送就醫，其餘均已安置於國內檢疫所，將陸續安排採檢並完成14天集中檢疫。

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前國民黨中央委員、湖北台胞返鄉救援會徐正文上月25日對外公開多部影片，幫助滯留湖北的台胞提出訴求，其中在一部3分鐘的短片中，一名2歲女童向蔡英文說，「蔡總統您好，我有心臟病，我想回台灣。」徐正文轉述女童母親的話，內容提到，孩子因為患有先天性心臟病，早在2月27日就應該回台看診，但沒有搭上先前的包機航班，心情相當沮喪。

幸好女童與媽媽、姊姊這次順利登記上第二波類包機，她一路上都很乖巧，並在4月21日晚間從上海飛抵台灣。由於她在上機前3天曾出現嘔吐、咳嗽症狀，飛機落地後隨即在媽媽的陪同下，與另一名有發燒症狀的乘客一同送醫，經過核酸檢測結果全為陰性，3人目前均在負壓隔離病房觀察中。

據了解，21日晚搭機返回的民眾以滯留武漢的台灣人為主，還有部分滯留於湖北其他城市的人，航班則是第二批湖北類包機的第二架次，本次班機不含機組人員，原本應該搭載的人數為235人，但有6人（4大2小）到場後因為「證件問題」未能登機，後續已交由海基會協助處理中。