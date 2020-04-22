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敦睦艦官兵染疫波及　屏東大學6人隔離、54人自主管理、2班停課

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▲屏東大學公告敦睦艦隊官兵染疫，校方應變作為 。（圖／取自屏東大學臉書）

▲屏東大學公告敦睦艦隊官兵染疫，校方應變作為 。（圖／取自屏東大學臉書）

記者陳崑福／屏東報導

海軍敦睦艦隊官兵染疫案，屏東大學3名學生在爭鮮迴轉壽司屏東市屏東店擔任工讀生，於4月16日晚上服務前往該店用餐之敦睦艦隊確診個案，被列為居家隔離對象。該校目前有6名居家隔離，經學校清查，與隔離對象有過直接接觸的，且須自主健康管理的師生共有54人(含教職員工9人)，均已返家，另有2個班級停課，改採遠距線上教學。校方也針對相關足跡地點、場館，全面消毒防疫，後續疫調仍進行中。

屏東大學衛保組21日下午4點接獲學生主動通報，被衛生單位列為居家隔離對象，經查為有3名學生在爭鮮迴轉壽司屏東市店擔任工讀生，服務過確診對象；校方同步展開相關防疫措施，主動清查3名同學自4月16日至4月21日相關接觸者與移動足跡，並通知相關系所主任、導師與學生，再匡列17名與隔離對象直接接觸之同學，請同學返家、校外賃居處或入住學校安心宿舍，進行自主健康管理。

請繼續往下閱讀...

其中一名隔離同學曾與班上多名同學共餐，基於安全，避免擴大群聚感染，並要求該班全數同學改採遠距線上教學。22日凌晨再接獲另一名隔離同學通報，曾與班上多名同學接觸，疫調後再匡列出7名同學，也請其返家自主健康管理，由於多名同學是同一個班級，該班也啟動安心就學方案。

屏東大學說，受敦睦艦隊官兵染疫案，該校除居家隔離學生外，另有54人返家自主健康管理的有54人，另有2個班近百名同學採遠距線上教學。

至於是否採取全面遠距教學？校方說，根據中央流行疫情指揮中心的疫調結果，與教育部相關規範，隨時進行機動及滾動式修正、因應，如未來疫情態勢有變，即可於第一時間啟動線上教學。

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海軍敦睦艦隊染疫屏東大學居家隔離學生

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