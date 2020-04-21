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涉收陸資選議員設宴50桌遭起訴　愛國同心會張秀葉拒認罪：政治辦案

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記者孫于珊／台北報導

愛國同心會秘書長張秀葉，在2018年九合一大選中，以「中國民主進步黨」推薦身分，參選台北市議員時，被控設宴賄選，還被檢調查出非法收受來自陸、港、澳地區約190萬元的政治獻金。台北地院21日開庭，張秀葉痛批檢方「政治辦案」，帶「政治色彩」起訴她。

▲▼愛國同心會秘書長張秀葉。（圖／記者羅志華攝）

▲愛國同心會秘書長張秀葉被控違反《政治獻金法》，21日下午出庭否認犯罪，痛批這是帶有政治色彩起訴她。（圖／記者羅志華攝）

張秀葉辯稱，捐款人都有中華民國身分，沒有大陸人士捐款，她也沒有收過任何一名大陸人1毛錢，上海的帳戶也是寫明湖北同心會，「檢方起訴要有證據，不能亂講」，更批檢方沒看存摺弄清金錢的來龍去脈，是帶有「政治色彩」起訴！她也說，她確實有在上海銀行申請愛國同心會帳戶，並有向監察院申請設立專戶收受政治獻金。

張秀葉出庭後受訪表示，政治獻金部分，她沒有拿過大陸人的任何1塊錢，認為檢察官可能弄錯了，並聲請傳喚5名捐款人以證人身分出庭，證明這5人都有中華民國籍，且捐款對象不是她，大部分都是「10月1日國慶酒會」等活動的捐款，不是參選金，她沒有收受不法金錢，甚至痛批此案有政治色彩，「法條在蔡英文口袋裡，她想起訴我就起訴我，我已經太了解民進黨的運作了！」她最後強調凡事講求證據，要有證據才能立案，若無證據，她相信司法會還她清白。

張秀葉原為大陸籍，20多年前嫁進台灣，目前已歸化台灣籍，2012年起擔任愛國同心會秘書長，及管理同心會、中國民進黨的帳務，2018年代表「中國民進黨」參選北市第13屆中正區、萬華區議員，該區19名候選人搶8個議員名額。

然而檢調查出，在競選期間，張秀葉涉在北市知名日本料理店，席開50桌，每桌7500元，招待選民，並由愛國同心會會長周慶峻買單，張、周等相關6人被依違反《選舉罷免法》起訴；檢調追查金流更發現，這些競選餐會、經費共約190萬元，都是來自陸、港、澳地區的政治獻金，且收款帳戶沒有依法報請許可，因此將張、周2人再依違反《政治獻金法》追加起訴。

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