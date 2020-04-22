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韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情全球警戒！海軍敦睦艦隊成防疫破口也讓高雄如臨大敵，高雄市長韓國瑜22日下午出席民間防疫聯盟成立記者會，宣布5月3日將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時該如何因應，他也宣布已經準備好預算，要供高雄4千多名第一線醫護人員做採檢，確保自身健康。

▲高雄民間防疫聯盟記者會，韓國瑜出席 。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜出席 高雄民間防疫聯盟記者會。（圖／記者洪正達攝）

由范國棟醫師與蘇偉碩醫師倡議，與多位醫界學界與社會各界人士發起組織「高雄民間防疫聯盟」，他們認為，新型冠狀病毒疫情發生以來，中央政府初期應變有效防堵疫情爆發，但是自從歐美疫情爆發之後，因為種種非防疫因素導致多次失誤，此次磐石艦事件顯示地方政府面對突發疫情缺少足夠權限，因此公開呼籲各級政府採納民間意見，共同應對新型冠狀病毒的疫情以及相應的經濟與社會問題，而高雄市長韓國瑜也現身記者會，傾聽聯盟成員訴求。

▲高雄民間防疫聯盟記者會，韓國瑜出席 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄民間防疫聯盟表達訴求 。（圖／記者洪正達攝）

高雄成立民間防疫聯盟提出七大訴求，包含「封城兵推、增設檢疫能量、下放篩檢標準制定權、左營國軍全篩加抗體、診所停業加成給付、緊急進口快篩試劑、增設得來速檢疫站」。

韓國瑜提到，這七項訴求，分為成之在中央及操之在地方，除了把意見給予中央參考，市府立刻做實兵兵推，「我們預計在5月3日左右，在高雄市政府所屬的大樓同步推展，順便測試一下我們高雄市政府在防疫的時候，視為一種壓力測試，演習社區感染若真的爆發，市府的處理的能力到底如何？」。研考會主委強調，屆時同時在四維和鳳山行政中心，出動救護車以及其他單位，交通接駁過程，環保局消毒兵進行大範圍消毒，絕不是紙上兵推。

而韓國瑜補充，高雄第一線醫護人員約有4千多位，市府已經將預算準備好，讓這4千多位全面做採檢，由於聽到醫護人員甘苦談，第一線的他們也很擔心自己健康狀況，因此市府預算準備好幫他們付這筆費用，等衛服部許可證下來，立刻第一階段採檢。

時間對我們來說完全沒用！

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