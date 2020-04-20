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「世界地球日」關閉LED廣告6小時！英國保誠人壽：也鼓勵員工挑戰無塑生活

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▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽位於忠孝東路與基隆路口的廣告招牌，將關閉6小時。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

4月22日是「世界地球日」，今年適逢世界地球日50周年，為響應環保，英國保誠人壽宣布，位於忠孝東路、基隆路口的大型LED廣告招牌將於當天從下午5時至晚上11時關閉電源，全台各職場辦公室也將配合施行關燈1小時，響應節能減碳，同時鼓勵員工挑戰「無塑生活」，在生活中完全不使用塑膠產品，藉由環保習慣的養成，以實際行動為地球盡一份心力。

英國保誠人壽表示，公司一直很重視環境保護議題，2018年帶領同事進行淨灘，一同清除海灘廢棄物，並分類整理所清除的垃圾，響應海洋守護行動；2019年公司內部也發起「保誠綠行動」，呼籲員工自備餐具、環保杯、環保購物袋，並邀請福委會合作廠商，提供自備環保餐具與環保購物袋折扣優惠，分享綠能行動。

此外，英國保誠人壽也將環保意識轉化成日常公司作業的一部分，包括全公司使用LED燈管、垃圾分類、辦公室節約用電、少紙化系統發展等。

保誠集團（Prudential plc）近期持續針對在每個市場的投資組合中，碳排放及碳濃度做一系列的追蹤，對國際氣候變遷貢獻一己之力及善盡企業永續經營。在台灣，也持續進行內部宣導，更定期檢視每月用電量的降低比率，同時透過垃圾減量的數據、用紙量統計報表，評估辦公室節能減碳的成效，做為同仁行動改善的參考依據。

根據英國保誠人壽統計，2019年該公司全年用電量在所有同仁的共同支持下，相較於2018年降低了13.6%。

除了環境保護，英國保誠人壽表示，也長期關注兒童保護議題等社會公益，多年來透過與家扶基金會合作一起關懷受虐兒，募款累計金額達1億5200多萬元，支持家扶幫助超過2萬7000多名兒童遠離暴力的陰影；每年舉辦執行「CHA-CHING兒童理財計畫」，透過校園課程、夏令營等方式深耕兒童理財教育。

另一方面，英國保誠人壽取得ISO 27001資訊安全管理及BS 10012個人資訊管理的認證，並依據保險業公司治理實務守則內各項要求，定期檢視落實情況，確切遵循主管機關各項規範。

英國保誠人壽表示，企業的永續經營必須特別關注「ESG三大面向」：環境保護（Environment）、社會公益（Social）、公司治理（Governance）。

隨著全球ESG議題層出不窮，包括地球暖化、動物瀕臨絕種、溫室效應惡化、重工業空氣污染、企業財務問題、惡意掏空等問題，英國保誠人壽認為，ESG越來越受到重視，投資人、年輕世代、消費者對於企業是否注重ESG的發展，更是在選擇消費與投資時的重要考量。ESG不僅是企業永續經營的重要指標，更是企業責無旁貸的使命。

 
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