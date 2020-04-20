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曾之喬與莫莉合體詮釋Max Mara春裝　化身007女龐德展現強大氣場

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一向以Power Woman為品牌DNA的Max Mara，今年春夏特別邀請曾之喬與莫莉合體拍攝，展現Y世代獨特的女力風采！看似不同，卻有許多共同點的兩人，對於熱愛的事總是全力以赴，是演藝圈與部落客界最拼命的女子。她們勇於展現自我、突破風格界限的魅力，也忠實呈現了30世代「勇敢做自己」的實踐精神。

兩人以三組不同意境的照片，闡述她們勇於挑戰、忠於自我，追求成功的自信、熱烈與勇敢，這般凡事靠自己、毋須依賴他人的女力覺醒，不但讓她們成為社群媒體上的佼佼者，更對年輕世代產生正面影響力，也呼應Max Mara品牌始終強調的精神：賦予當代女性力量！

化被動為主動，不同領域各自精彩

從影視圈發跡的曾之喬與莫莉都曾經歷轉型低潮，但他們不等待機會來敲門，而是主動跨出第一步，開創新局，在不同領域各自發光。

14歲就從女子團體Sweety發跡的曾之喬，是個在演藝圈長大的女子，年輕時就因身處娛樂產業經歷了比別人多的高低潮，但這些都沒將她擊垮，甚至決心在網路好好經營分享自己，主動創造機會；總是侃侃而談而有「聊姐」稱號的她，近期更宣告自己多了YouTuber的新身分，創造自己影視圈以外更多的火花與精彩。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

同樣由電視節目《大學生了沒》固定班底出身的莫莉，在主動離開節目後也曾經歷過轉型瓶頸，幾年前她決心主動投入半年積蓄、在沒有任何資源撐腰的情況下勇闖時裝週，憑藉著「付出百分之兩百毫不保留的實踐精神」以及她影視背景長期的專業訓練，一波波動人的照片和充滿個人特色不畏框架的影片成功打破時尚高牆，不僅成為台灣時尚圈重量級的網路意見領袖，更成為30世代網路社群的精神領袖。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

兩人重新演繹Max Mara 2020春夏「女特務」的衣櫥，經典灰色西裝套裝演繹著女特務的俐落幹練，打造出新時代女性既是颯爽英姿又是那麼柔和神祕的形象。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

獨特喬式與莫式穿搭，勇敢美麗做自己

Max Mara設計總監Mr. Ian Graffiths曾經說道：「當妳試穿一件衣服時，最重要的是感到舒服、自在，甚至不覺得妳在穿它。」這樣的穿衣哲學，也忠實反映了當代女性忠於自我的態度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

征戰過各大時裝週，也拍過多本雜誌封面的兩人，面對眾多品牌提供的華服，在穿搭上卻有著獨特見解。曾之喬的穿搭重點是「不僅是時髦與否，也是向全世界做一個自我介紹」，而莫莉則秉持「打破框架、舒服自在的態度」。「了解自己、勇敢做自己」是兩個人秉持的相同初衷，不被外在的既定印象所束縛，能以自己最舒適的方式打扮，才能更顯與眾不同。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

僅管身著同系列的服裝，兩人以獨有的喬式與莫式風格，將自身的自信、見解及感染力展露無疑。甫新婚的曾之喬選擇貝殼粉長褲套裝展現幸福小女人的氣息，莫莉身上的粉藍色百慕達短褲套裝則透露著率性不羈的個性風采，多口袋襯衫、帶有運動元素的帽子與小巧精緻的Whitney Bag，展現當代女性又帥又美的面貌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

努力成為唯一，做自己的女神

最後一組照片，黑白對比的長裙以鏡射的攝影手法呈現，輝映兩位拼命女神「星星」相惜的友誼；飛揚髮絲、裙襬流轉的瞬間，更散發由內而外的自信。兩人想以自己的經驗，呼籲30世代要先認清自己，才能超越自己。這幾年她們在追求成功的路上逐漸找到自我認同，也體認到所謂的成功從來都是自己定義的，而非別人定義。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

曾之喬與莫莉勇於追求「唯一」而非「第一」的女力宣言，也讓她們對自己的存在感到自信、舒服，不但在各自領域裡成為粉絲們的女神，也做自己的女神，如同優雅幹練的Max Mara女人，展現Power woman剛柔並濟的從容魅力！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源： River.Ts）

Max Mara 2020春夏系列

Max Mara 2020春夏以「007女龐德」為設計主軸，彷彿打開女特務的衣櫥，充斥百慕達及膝短褲與多口袋襯衫的軍裝套裝，但在顏色方面，除了經典灰，還多了尼羅河綠、貝殼粉和粉藍色等春季色彩，讓硬挺剪裁同時兼具女性氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而同色調的米色透膚上衣搭配摺襉垂綴長裙、肩章綴飾T恤搭配絲綢多層次長裙，更瞬間讓酷帥的女特務邊身雞尾酒會上最迷人的女間諜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

本季主推的包包「Whitney Bag」則全新推出更小巧、柔軟的包款，黃色、紅色、粉藍等糖果色系都讓春夏搭配更增選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※SANDY HSU, CHEN CHEN WANG
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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