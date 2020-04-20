前司長涉嫌收賄60萬+招待出國！文化部2年前主動移請廉政署調查

▲國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌在任職文化部人文及出版司司長期間收賄。（示意圖／傳藝中心，記者黃士原攝）

記者林育綾／台北報導



國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌在任職文化部人文及出版司司長期間收賄60萬元，還接受招待至泰國、越南旅遊，台北地檢署今（20）日指揮廉政署，兵分7路搜索，並以被告身分約談朱及涉嫌行賄的業者、以及相關證人共17人。而文化部表示，2年前於接獲檢舉第一時間，即主動移請法務部廉政署調查，鄭麗君部長更強調「廉能」是國家競爭力與政府清廉度的指標。

朱瑞皓在2014年7月至2016年9月期間擔任文化部人文司副司長，隨後升任司長到2018年7月1日，再轉任傳藝中心擔任副主任一職至今。檢廉接獲情資，朱在文化部期間，握有管理、監督出版補助款權責，卻涉嫌收受台北市出版商業同業公會的行賄，累積約60萬元，還接受招待和工會理事長等人同遊泰國、越南等地，業者藉此取得多項文化部採購案，並獲核發150萬元補助款項。

有關此案，文化部今（20）日表示於2018年4月接獲檢舉，而鄭麗君部長於第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請法務部廉政署調查，並於同年7月1日將朱員調離一級主管職務。

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後續文化部也進行有關補助款專案清查，強化防弊預警機制，機先防範貪瀆舞弊之情事。該案自交由法務部廉政署調查後，鄭麗君即指示「全力配合該署進行調查」，以維護文化部廉潔風氣。

文化部表示長期致力推動廉政工作，鄭麗君自2016年5月上任部長後，更進一步推動獎補助款行政透明機制，將獎補助規定、補助作業流程及補助結果公開，以達全民監督、公共課責目的。她強調，「廉能」不僅是國家競爭力與政府清廉度的指標，也是民眾對政府的信任和期待之關鍵所在。

鄭麗君表示，文化部在推動廉政工作上不遺餘力，除對於補助案件著力於開放透明措施及核銷簡政便民作業，以達全民監督外，亦透過定期廉政調查掌控廉政風險，並嚴格要求同仁遵守紀律，以追求廉正及透明為目標。

全案在20日傳喚到案的17人中，除朱瑞皓外，北市出版公會盧姓理事長、周姓副理事長分別是以涉案被告身分遭傳喚出庭，檢廉將朝違反《貪污治罪條例》、詐欺等罪嫌方向偵辦。