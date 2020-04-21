提升台南消防高樓救災效能　消防局辦理雲梯車操作暨故障排除種子教官培訓

▲為提升台南消防高樓救災效能，消防局辦理雲梯消防車操作暨故障排除種子教官培訓及實測訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著經濟建設的發展，都會區的高層建築物如雨後春筍般的出現，典型的超高層商辦大樓有台北市101金融大樓、高雄市85大樓、台南市香格里拉及台南遠百國際大飯店標高38層，此類高層大樓勢必越蓋越多，使得雲梯消防車救災的重要性陸續被關注。

台南市自2010年12月25日升格為直轄市後，高樓建築的數量即不斷增加，且多集中在安平區、東區及永康區，而台南市目前配置雲梯車共計有15輛，其中雲梯高度達50公尺(4輛)、30公尺(12輛)；以梯臂操作系統則分為BRONTO、VEMA及METZ等3種系統，其中BRONTO系列13輛、VEMA系列2輛，為屈折式雲梯消防車，METZ系列1輛，為直線式雲梯消防車。雲梯車救援過程中往往容易因為風速過大、停放錯誤、人為操作不當或者受困民眾驚恐搖晃導致雲梯車突然故障，國內消防單位如遇雲梯車故障時，等候原廠的技師來維修，需耗費數小時錯失搶救時效，故台南消防局特地培訓一批教官群，每年來訓練與抽測雲梯車駕駛與故障排除機制。

市長黃偉哲表示，面對大都市高樓災害發生，人命受困搶救，是否有因應對策及訓練，那如果萬一搶救過程中，雲梯消防車發生故障無法狀況排除，會因此耽誤到人命救助及操作人員暴露在危險環境中，不但無法達到搶救功效，反而造成人命傷亡更加嚴重，故每個配置消防雲梯車的單位，對於高樓救生操作及故障排除技能必須擬出因應對策，平時加強訓練，當災害發生時，才能在很短時間內，達成搶救人命任務。

消防局局長李明峯表示，為了因應高樓災害發生，人命搶救，特擬定「雲梯車操作暨故障排除抽測教官訓練計畫」及「雲梯消防車操作暨故障排除抽測計畫」，藉此抽測與訓練，不但可以強化同仁操作熟念度，並可驗收平日訓練之成果，避免災害搶救時，因人為操作不熟悉而造成錯誤，或因發生故障時無法順利將故障排除，進而影響救災效能，讓同仁平時精實訓練遇到高樓火警或災難時，皆能運用專業技能在很短時間內，將受困人員搶救下來，使高樓災難搶救可以達到無傷亡，讓市民生命財產可以更具安全及保障。

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