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卡在台灣！「雨彈接力連3灌」變天了　一張圖看降雨熱區、降溫時間

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▲▼。（圖／中央氣象局）

▲鋒面＋東北季風來襲，連雨3天。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，東北季風增強，北東轉有局部陣雨稍降溫，北部變天18至26度，22至24日（周三至五）受東北季風影響，北台灣天氣較涼，高溫只剩20度左右，且水氣偏多，有局部較大雨勢出現。前預報中心主任吳德榮分析，這3天中部以北降雨明顯，因未來雨帶卡在台灣附近，會有一段春雨綿綿的天氣。

吳德榮在《三立準氣象》預報，這波鋒面為北台灣地區帶來降雨，電腦模擬顯示，22到24日中部以北降雨明顯，不過真正較大的雨勢和對流現象有關係，電腦模擬對於對流現象的提前預報並不準確，這段期間提醒民眾要注意較大雨勢。從整個環境來看，21日下午，北部開始變天降雨，未來幾天鋒面南下後，雨帶卡在台灣附近，會有一段春雨綿綿的天氣，至少要下到25日（周六）降雨才趨緩。

請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲北部將出現較大雨勢。

吳德榮指出，這波鋒面主要影響範圍：北部21日變天，22至24日降雨擴及中部，南部則降雨機率較低，但山區也許有降雨機率。氣溫方面，21日午後變天後氣溫下降，22至24日緩慢從18度降溫到16度，因為這波冷空氣不強，預估空曠地區包括桃園、北海岸低溫恐下探14度，天氣陰雨。

氣象局預報，21日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區也有些降雨機會，中部平地及南部地區多雲；氣溫方面，北部及東半部地區因東北季風增強及有些降雨關係，氣溫稍降，北部氣溫18至26度，東半部20至29度，中南部19至31度，中南部清晨舒適、白天悶熱、日夜溫差大。

氣象局觀測，根據衛星雲圖顯示，位於日本南方海面的低壓伴隨著鋒面，當此冷鋒鋒面雲形清晰時，通常表示期結構較完整。預估22至24日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，高溫只剩20度左右，中南部早晚也有涼意；華南雲雨區東移影響，北東有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲量偏多，中部以北及東北部地區並有局部較大雨勢出現的機率。

「明晚起變天！本周越來越濕涼！」天氣風險公司則分析，21日下午起隨著鋒面接近，北部、宜蘭會先開始轉短暫陣雨天氣。22日鋒面通過，雨勢更加明顯，北部地區要注意瞬間會有較大雨勢，也有雷雨發生機會；東北季風同時增強，北部、中部氣溫明顯下滑，沿海有強風大浪。

天氣風險公司預估，23日鋒面通過後華南雲雨帶接手，預估台南以北都將轉為有雨的天氣，其中北部山區、中部山區雨勢最為明顯，要到25日上午雨帶遠離後，雨勢才會漸漸停止；這段時間受到東北季風持續影響，北部宜蘭低溫僅15至16度且全天濕涼，中部低溫17至18度，南部、花東低溫18至20度。

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