又一波冷空氣！周五最冷「低溫下探14°C」　2地區雨最多、最持續

▲明天東北季風增強，北台灣氣溫下降，這波最冷時間點落在周五清晨，僅14-15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又要變天！氣象局表示，明天東北季風增強，北台灣氣溫也下降，整天溫度為18-26度，這波冷空氣最冷時間點落在周五清晨，低溫僅14-15度。周三起至周五再加上華南雲雨區東移，中部以北、東北部地區要留意局部較大雨勢。

氣象預報員陳建安表示，明天東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫陣雨，中午過後中部山區也有零星短暫陣雨，中部平地跟南部多雲。

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但北台灣氣溫有明顯下降趨勢，明天北部氣溫約18-26度、東半部20-29度、中南部日夜溫差大，19-31度。明天晚上開始，台南以北及恆春半島等沿海空曠地區，要注意有8~9級強陣風。

▲東北季風持續影響，加上華南雲雨區東移，周三至周五天氣最不穩定。（圖／中央氣象局）

受到東北季風持續影響，加上華南雲雨區東移，周三至周五天氣最不穩定，這段期間各地氣溫都下降，最冷時間點落在周五（24日）清晨，北台灣低溫14-15度，中部、花蓮17-18度，南部、台東18-20度。周五白天大部分地方也都偏涼，北台灣高溫僅17-19度，中部及花東20-23度，南部25-27度。

▲周三至周五北部、東半部有短暫陣雨，以基隆北海岸、宜蘭降雨最為持續。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於降雨狀況，北部、東半部有短暫陣雨，以基隆北海岸、宜蘭降雨最為持續，中部及南部山區也有局部短暫陣雨，其中，中部以北、東北部地區要注意局部較大雨勢發生，南部平地則僅預報雲量較多。氣象局也預報，這段期間，水氣比較多，若在溫度跟水氣配合情況下，3000公尺以上高山有降雪機會。

周六起東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及中南部山區有局部短陣雨，中南部平地多雲；周日、下周一各地天氣更穩定，氣溫也更明顯回暖，僅剩東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後要留意局部短暫雨。