最先進鷹式戰鬥機！　卡達F-15QA成功首飛　展現「維京升空」

▲卡達F-15QA鷹式戰鬥機。（圖／翻攝自波音公司官網）

記者黃聖庭／綜合報導

美國飛機大廠波音公司14日宣布，現今最先進的F-15QA完成首次試飛，未來將交付給中東國家卡達使用，總計36架金額上看62億美元，預計在2021年起開始正式成軍。

طائرات (اف-١٥) القطرية تقوم بأول رحلاتها التجريبية pic.twitter.com/kUvOrBvqLR — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) April 14, 2020

根據波音公司新聞稿，F-15QA在密蘇里州聖路易市的蘭伯特國際機場進行首次試飛，飛行過程持續90分鐘，首席測試飛行員吉斯(Matt Giese)測試機體多功能特性，起飛時採用「維京升空」(Viking takeoff)，意思從跑道起飛一段距離後，以近乎垂直的角度快速拉升高度。此外，也同步完成雷達檢測與多功能運行，展現新世代戰機的優異的能力。

波音公司副總裁庫瑪(Prat Kumar)表示，F-15QA擁有一流的航程與載彈量，跟同類型的戰機相比能省下一半的成本，具有改變戰局的能力。F-15QA科技包含線傳飛控系統(fly-by-wire)、數位化座艙、現代化感測器、雷達以及世界上最快的任務電腦。

卡達於2017年花費62億美元訂購36架F-15QA戰鬥機，接下來會在2021年開始陸續交付。卡達皇家空軍(QEAF)F-15聯隊司令艾曼索里上校(Ahmed Al Mansoori)表示，這次首飛是重要的里程碑，讓這架優異的戰機能在卡達的天空中飛行。

▲F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)。（圖／翻攝自波音官網）

美國除了賣給卡達F-15QA戰鬥機之外，國內波音公司也正準備生產F-15EX先進戰鬥機，有望成為未來空軍的首選備案之一，採購總量可能可以到144架。