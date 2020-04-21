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10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

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▲台南市永康分局將規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局將規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

喜歡開快車的民眾注意了！台南市永康分局有感於「超速」行駛，不是車毀就是人員傷亡，為遏止駕駛人超速違規行為，經評估轄區道路車流路況及易超速、易肇事路段，規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。

▲台南市永康分局將規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，設置之地點為中正南（北）路、中山南（北）路、王行路、大灣東路、高速公路便道等13處測速執法地點，永康分局測速路段皆會依照法規，在取締路段前方前100至300公尺設置「警52」三角警告標誌，藉以提醒用路人減速，並遵循道路速限行駛，降低事故發生率及嚴重性。

▲台南市永康分局將規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明特別呼籲，「10件車禍9次快！」，違規超速除了處罰相當重外，更易使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及致生危險；而警方取締超速駕駛絕非為了罰錢，目的是要讓行駛車輛遵守速限，減少意外發生，請駕駛朋友務必遵守交通規則，駕(騎)車不搶快，平平安安回家。

▲台南市永康分局將規劃13處測速執法地點，提醒用路人依速限行駛，降低超速肇事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，行車速度超過最高時速者，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；同條例第43條規定，行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（嚴重超速），可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

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